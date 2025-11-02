高市議員選戰報「喜」！黃敬雅迎二寶 張以理將成三寶爸

立委賴瑞隆服務處執行長黃敬雅，將投入高市前鎮小港區議員民進黨內初選。（翻攝臉書）

前青年局長張以理妻子楊壹婷傳出喜訊，他明年將升格三寶爸。（翻攝臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕下屆高市議員選戰報「喜」訊！投入民進黨高市議員黨內初選的前空姐黃敬雅今年9月喜迎二寶；辭官參選議員的前青年局長張以理，則將於明年升格三寶爸。

黃敬雅目前擔任立委賴瑞隆服務處執行長，計畫投入高雄前鎮小港區（第十選區）議員選舉民進黨內初選，9月底透過臉書與大家分享最動人的喜悅，終於迎來了二寶。

黃敬雅提到這一路，懷孕從不是退縮理由，而是前行力量，即使挺著逐日沉重的身軀，二寶仍在肚中陪著媽媽穿梭市場、探訪鄉里，走進選區每個角落，聆聽鄉親心聲；她形容這是一份獨特的「胎教」，讓孩子從尚未睜眼，就能感受土地的溫度與公共事務的重量。

今年2月辭去高市青年局長一職、投入高雄左營楠梓（第四選區）議員民進黨內初選的張以理，傳出妻子懷第三胎，明年將升格三寶爸；張以理今證實這個喜訊，談到妻子跟孩子們，他臉上滿是笑容。

2020年張以理與妻子楊壹婷的婚禮上，市長陳其邁曾喊出高額獎金、鼓勵這對新人儘快「做人」，還將選舉標語「2年拚4年」改成「2年拚4個」；市長的「人令」難度極高，但張以理跟妻子仍可望以5年生3胎的溫馨成績，接近市長的期待。

高雄市長陳其邁2020年在張以理、楊壹婷婚禮上，鼓勵2人2年拚4個。（翻攝臉書）

前空姐黃敬雅今年9月喜迎二寶。(翻攝臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法