拍下台灣代表與習近平同框 還捕捉菲總統與林信義互動 敏迪：值了！

APEC經濟領袖會議團體合照，我國代表林信義和中國國家主席習近平全程零互動。（APEC台灣媒體團提供）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會昨天（11/1）於南韓慶州圓滿落幕，我國代表林信義在峰會期間除了與包括美日在內等國領袖代表會面互動，還被拍到與中國國家主席習近平的罕見同框畫面。而這張照片原來就是知名Podcaster「敏迪選讀」所拍攝，引發網友熱議。

APEC領袖會議在上週五（10/31）至週六在韓國慶州舉行，我國總統再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。峰會期間，林信義與高市早苗會晤、與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對談、與新加坡總理黃循財進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。

除此之外，APEC台灣媒體團也拍到林信義與習近平「間接合影」，習近平與我國代表罕見同框照曝光後，引發外界討論。「敏迪選讀」在臉書粉專發文透露，這張照片其實就是他所拍攝，「拍完這張照，這趟APEC出差圓滿了。感謝所有台媒禮讓，把唯一一個進場拍攝機會留給自費參加的我，拍到這一張也算是對大家有交代了。」

另外，敏迪選讀還捕捉到菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與林信義握手，透露當時還是小馬可仕主動與我國代表互動。近年中菲關係惡劣，菲國一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的外交主軸，在美中對抗下，菲律賓立場開始明顯傾斜美國，與此同時也與台灣走得越來越近，今年4月小馬可仕政府宣布放寬與台灣政府官員的交流限制，不少專家更評當前台菲關係是數十年來最密切。

敏迪選讀還拍到菲律賓總統小馬可仕主動與林信義握手互動。（圖翻攝自敏迪選讀臉書粉專）

