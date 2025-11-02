為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不在籍投票地方選舉適用？公督盟點出「冒領、偷改戶籍」疑慮

    2025/11/02 19:07 記者林哲遠／台北報導
    投票示意圖。（資料照）

    投票示意圖。（資料照）

    對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，公督盟執行長張宏林提及，若以總統副總統、公投等全面性的選舉上來執行其爭議較小至少能保障秘密投票，但若針對地方里長、鄉長、議員等區域性選舉也實施的話恐違反秘密投票原則，更恐民眾質疑有人冒領、偷改戶籍等爭議，加深台灣社會的衝突。

    張宏林指出，若不在籍投票其程序包含本人到場、攜帶身分證來做，會比過去國民黨立委提出的通訊投票的爭議來得小一些，但不確定未來的版本是否有偷渡的做法。此外，從這次國民黨主席選舉中，藍營也同意中共介選是個嚴重的問題，因此未來不在籍投票修法過程中，是否會出現一些被干擾的問題。

    針對不在籍投票適用範圍上，張宏林認為，如果是全國性的投票包含總統、副總統選舉及公投其爭議可能會小一點，但若涉及地方選舉，恐會造成一些嚴重的風險。若連里長、鄉長、議員都可以異地投票，恐違反秘密投票的原則。

    張宏林示警，未來不在籍的票是否會產生，有人冒領、偷偷去更改異地、偷改戶籍等，恐造成台灣未來選舉上更多的衝突，以及對選舉結果的不信任。目前台灣的選舉方式，全世界都稱讚有加，更是台灣人民數十年來最信任的方式，藍白現在要去敲動大家對這件事情的信任，恐造成社會紛亂的噪音。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播