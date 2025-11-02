不在籍投票地方選舉適用？公督盟點出「冒領、偷改戶籍」疑慮

投票示意圖。（資料照）

對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，公督盟執行長張宏林提及，若以總統副總統、公投等全面性的選舉上來執行其爭議較小至少能保障秘密投票，但若針對地方里長、鄉長、議員等區域性選舉也實施的話恐違反秘密投票原則，更恐民眾質疑有人冒領、偷改戶籍等爭議，加深台灣社會的衝突。

張宏林指出，若不在籍投票其程序包含本人到場、攜帶身分證來做，會比過去國民黨立委提出的通訊投票的爭議來得小一些，但不確定未來的版本是否有偷渡的做法。此外，從這次國民黨主席選舉中，藍營也同意中共介選是個嚴重的問題，因此未來不在籍投票修法過程中，是否會出現一些被干擾的問題。

請繼續往下閱讀...

針對不在籍投票適用範圍上，張宏林認為，如果是全國性的投票包含總統、副總統選舉及公投其爭議可能會小一點，但若涉及地方選舉，恐會造成一些嚴重的風險。若連里長、鄉長、議員都可以異地投票，恐違反秘密投票的原則。

張宏林示警，未來不在籍的票是否會產生，有人冒領、偷偷去更改異地、偷改戶籍等，恐造成台灣未來選舉上更多的衝突，以及對選舉結果的不信任。目前台灣的選舉方式，全世界都稱讚有加，更是台灣人民數十年來最信任的方式，藍白現在要去敲動大家對這件事情的信任，恐造成社會紛亂的噪音。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法