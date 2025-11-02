科大校慶合影「高雄都市傳說」陳財佑 柯志恩：走到哪都看得到

國民黨高雄市長準參選人柯志恩巧遇陳財佑，把握機會與高雄傳說合影。（翻攝自柯志恩臉書）

國民黨下屆高雄市長準參選人柯志恩，參加正修科大60週年校慶逐桌敬酒時，遇到高雄抓漏達人陳財佑本尊，她把握機會跟拿著年輕時照片的陳財佑合影，驚嘆「不愧是高雄傳說，走到哪都能看得到」。

柯志恩今在臉書指出，昨晚正修科大60週年慶校友回娘家，她走完250桌、逐桌和大家打招呼時，遇到都市不老傳說、抓漏達人陳財佑。

她PO出自己與陳財佑、國民黨團總召黃香菽、高市議員李眉蓁的合影，驚嘆不愧是高雄傳說、自備年輕帥照是基本的，不管走到哪都能看得到。

獲封高雄十大不老都市傳說人物之一的陳財佑今年64歲，與年輕時黑白證照上的年輕人有明顯落差，其黑白證件照多年來散布高雄大街小巷，成為高雄在地「風景」之一。

陳其邁2022年爭取連任高雄市長時，還以「陳其邁×陳財佑」為題，復刻陳財佑發財車宣傳意象，讓陳財佑高人氣再加溫。

陳財佑累積長達30多年經驗，讓他成為抓漏界的代表人物，他也相當重視員工教育訓練與傳承，還嘗試直播主式幽默穿插諺語和專業術語，傳授完整施工計畫和治漏工法，抓漏訣竅毫不私藏；身為正修校友的他對學弟們也非常提攜，公司人員培訓多來自此，子弟兵散佈全台各地。

陳財佑是正修科大校友，對學弟們非常提攜，每年都有正修科大土木系學生跟著陳財佑實習。（翻攝自高雄畫刊、陳財佑治漏技研提供）

