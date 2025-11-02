為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨市長初選岡山造勢 許智傑：當選設北高雄服務中心

    2025/11/02 18:06 記者王榮祥／高雄報導
    立委許智傑今在岡山舉辦造勢活動，強調若當選市長，會努力在岡山地區設立北高雄服務中心。（許智傑團隊提供）

    投入高雄市長民進黨內初選的立委許智傑，今在岡山舉辦「智慧高雄、傑然不同！市民見面會」，除感謝鄉親力挺，也喊話若當選市長、將設北高服務中心。

    許智傑岡山造勢會場湧入逾千鄉親，同黨立委邱志偉，邱俊憲、陳慧文等議員，市議員參選人蔡秉璁、岡山壽天宮主委戴清福、台船工會理事長張益得、漢翔工會理事長張國璋、橋頭婦女民主促進會主席陳楊吻、岡山區總統市長後援會長吳太郎及在地數十位里長均到場。

    許智傑表示，北高雄岡山、路竹、橋頭、楠梓及台南等科技園區和工業區的連結，形成高雄的高科技S廊帶，再加上捷運紅線延伸路竹、百貨公司的建置，未來將會成為高雄科技副都心。

    他認為，科技廠進駐及周遭生活圈需求，會為在地帶來許多機會，而現階段行政資源多集中在南高雄，為平衡區域發展、便利北高雄民眾洽公所需，他希望可設「市政府北高雄服務中心」，提供單一窗口，優化北高雄市民在行政服務的服務品質，未來若擔任市長，會竭盡心力完成。

