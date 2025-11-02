綠批藍推不在籍投票 國民黨團嗆：民進黨到底在怕什麼？

立法院國民黨團表示，不在籍投票的立法，國民黨團推動多年，民進黨不論在野或執政都長期反對，到底在怕什麼？圖為國民黨團總召傅崐萁（中）等幹部。（資料照）

對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「對於在野黨推動不在籍投票，我們非常謹慎、保留」，對此，立法院國民黨團表示，不在籍投票的立法，國民黨團推動多年，民進黨不論在野或執政都長期反對，到底在怕什麼？國民黨團強調，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抹黑、意識形態對抗，現在就是推動公民平權的時刻。

民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「五大惡法」，包括：不在籍投票、中配六改四、縮短投票前的民調冷靜期、降低對紅媒規範力，以及公投綁大選。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，藍白所提「五大惡法」是環環相扣的，在「中配六改四」的情況下，也可能造成投票人數有大量的中配。鍾佳濱也說，在中配入籍六年改四年議題上，我們一直覺得有政黨在配合中國的統戰作為，讓民眾有「洗人口」疑慮。

保障全民投票權 才是立院最該做的事

國民黨團回應指出，不在籍投票的立法，國民黨團推動多年，民進黨不論在野或執政都長期反對，重要主張都是海外，尤其大陸地區不在籍投票會有外力介入影響公平性。近期連執政的民進黨政府都草擬了「全國性公民投票不在籍投票法草案」，證明了不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。

國民黨團表示，本屆國民黨團針對全國性不在籍投票法草案，計有牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋委員提出相關版本，連民眾黨團、民進黨立委伍麗華都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本。全國長期統計平均高達有200萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。

國民黨團進一步表示，如今行政院提出「全國性公民投票不在籍投票法草案」、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票的版本，而國民黨團委員的版本，不在籍實施地區也排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

國民黨團強調，明年就是2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抹黑、意識形態對抗，現在就是推動公民平權的時刻，具體實踐及保障憲法第17條的選舉權，追上國際趨勢，實行全面性的不在籍投票，才是賴政府當前最該推動的法案。

