偷消毒害採檢延誤！盧市府把錯推給動保處基層 網轟：鬼故事你信？

台中市政府日前二度前往案例場清消，但又被驗出病毒，在國軍支援清消後，今日在未告知中央下，逕自前往案場消毒，讓明日採檢恐存偽陰性疑慮。（圖：市府提供）

台中梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，國軍10月底徹夜完成清消後，中央原定明天安排採樣檢測，但今天（2日）卻傳出台中市政府私自進場清消，未乾的消毒液可能導致明天採樣「偽陰性」，農業部長陳駿季都忍不住砲轟。事後盧市府辯稱，是動保處鄭姓人員「誤解」上頭指令，今日才逕自進入案場清消，網友們紛紛怒斥又在甩鍋，「這種鬼故事你敢信？」

陳駿季今天無奈表示，國軍10月31日完成案場清消，等清潔液乾了之後，原本預計明天進場採樣，但台中市政府今天卻在未告知變所指揮官杜文珍的情況下，私自進場清消，檢測結果可能會因為消毒關係而有誤判、導致「偽陰性」，不確定明天能否如期採樣。陳駿季在會中多次表達「遺憾」，還質問盧市府「這樣魯莽的作為理由何在？」

該消息曝光後，隨即引發輿論熱議，台中多位民意代表痛批盧市府根本是「豬隊友」，疫情爆發都過去11天，還在狀況外，頻繁扯後腿。而台中市府則辯稱，這件事起因於動保處鄭姓人員「誤解」動保處黃姓組長指令，今天逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為，企圖將責任往下推。不過盧市府口中所說的黃姓組長究竟是下了何種指令？台中農業局並未說明。

網友得知後紛紛砲轟，「這種鬼故事你敢信？」、「她從不認錯，只會找理由辯解而已，遇事無作為無擔的人」、「萬聖節沒過完，還在搞鬼」、「台中鬼媽媽跟鬼故事蠻多的」、「台中市政府荒腔走版再添一筆」、「這麼關鍵的時候還可以誤解，整個鬼媽媽市府真的讓人大開眼界，到底要多爛？」、「絕對不相信妳的鬼話！故意要拖延才是妳的本意吧？」、「成事不足，敗事有餘」。

政治工作者周軒也怒斥：「台中市政府今天幹了一件與全台灣豬農為敵的蠢事！原本國軍化學兵日前連夜清消完台中非洲豬瘟案場，已進入能否解除警報最關鍵5天，農業部預計明日再採檢。結果台中市府今天未告知應變中心便擅自前往清消！（明天）若驗出偽陰性，解封的時間就可能又要再延後！盧秀燕妳到底是不是故意的？」

