在野推「不在籍投票+中配六改四」 綠委質疑配合中國統戰作為

對於藍白主張全面實施「不在籍投票」制度，中選會認為應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，「對於在野黨推動不在籍投票，我們非常謹慎、保留，因為在中配入籍「6年改4年」此議題上，我們一直覺得國內有政黨在配合中國的統戰作為，讓民眾有『洗人口』的疑慮。」

民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「五大惡法」，包括：不在籍投票、中配六改四、縮短投票前的民調冷靜期、降低對紅媒規範力，以及公投綁大選。

有關「不在籍投票」，中選會認為，制度上應「公投先於選舉，移轉投票先於其他方式」。鑑此，行政院於上屆立法院曾函送審議「全國性公民投票不在籍投票法草案」，最終因屆期不連續未能完成審議，本屆再提出草案，現已付委待審。

對於中選會主張，鍾佳濱表示，我國過去習慣將多項選舉單日一併辦理，過去甚至公投、選舉同時啟動，衍生很多問題，因此中選會才認為，若真要有不在籍或移轉投票，應從全國單一性投票或選舉著手，因為公投或總統選舉，是屬於不管誰在什麼地方，領的都是同一張選票，比較不會造成選務誤失。「這個顧慮，對執行單位來講是有道理的，我們也認同中選會的做法。」

鍾佳濱提及，尤其在「中配六改四」這個議題上，「我們一直感覺到國內部分政黨在配合中共的統戰作為，甚至讓民眾有『洗人口』的擔憂，所以對於國民黨的要求，我們是非常謹慎和保留。」

考量中國介選 吳思瑤：不在籍投票不應一次到位

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，民進黨要「挺國安、反介選」，藍白的「五大惡法」則是在「挺介選、反國安」。她說，不在籍投票，行政院鎖定範圍先從公投開始，也限定是國內的移轉投票，民進黨也認為，不在籍投票必須要分階段，因為台灣不像國外行之有年，又有中國介選等因素，不應一次就到位。

吳思瑤表示，先從公投試行，且是國內較安全的移轉投票，逐步循序漸進，這是民進黨的一貫主張，為何反對國民黨的一步到位，因為這在台灣需要社會共識，以及練習的過程。她也提及，藍白所提「五大惡法」是環環相扣的，在「中配六改四」的情況下，也可能造成投票人數有大量的中配。

吳思瑤說，藍白所提「五大惡法」，只要開放一個，都是民主社會很大的風險，恐造成民主漏洞、破口，用民主破壞民主，都不應當支持、推動，民進黨除了反制之外，更認為藍白應當撤回這些草案，就算他們說不推或緩推，但放在那就是個不定時炸彈。

