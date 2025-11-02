為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    搶攻新住民票源 民進黨宜蘭縣黨部新住民諮詢站揭牌

    2025/11/02 16:56 記者江志雄／宜蘭報導
    新住民穿著傳統服飾，出席民進黨宜蘭縣黨部新住民諮詢站揭牌儀式。（圖由民進黨宜蘭縣黨部提供）

    新住民穿著傳統服飾，出席民進黨宜蘭縣黨部新住民諮詢站揭牌儀式。（圖由民進黨宜蘭縣黨部提供）

    民進黨宜蘭縣黨部新住民諮詢站今天（2日）舉行揭牌儀式，外界解讀，宜蘭縣明年底地方選舉已提前開打，新住民票源成了各陣營的兵家必爭之地。

    民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進、宜蘭縣議員林麗、黃惠慈等人，均參加新住民諮詢站揭牌，來自越南、印尼、泰國等地的新住民姊妹，各自穿著傳統服飾到場力挺，揭牌儀式結束後舉辦座談會，了解縣內新住民生活現況，並聽取建言。

    林國漳說，他從事律師工作，過去處理許多新住民法扶案件，非常了解新住民需求，新住民諮詢站的揭牌不僅是新增服務據點，也象徵民進黨落實多元與包容價值，未來若有機會進入縣府服務，將延續這個方向，讓政策走進社區、貼近生活，打造宜蘭成為共榮共好城市。

    邱嘉進強調，民進黨宜蘭縣黨部新住民諮詢站，提供宜蘭縣新住民法律諮詢、生活資訊、各類交流活動，期盼藉由中央與地方黨公職通力合作，幫助新住民朋友解決生活疑難，讓彼此在這片土地上相互照顧。

    宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄期待新住民諮詢站運作後，新住民如果在法律、家庭、工作、各類考照上有相關需求，可就近諮詢得到協助。

    新住民諮詢站揭牌後舉辦座談，了解新住民姊妹的需求。（圖由民進黨宜蘭縣黨部提供）

    新住民諮詢站揭牌後舉辦座談，了解新住民姊妹的需求。（圖由民進黨宜蘭縣黨部提供）

