鄭麗文1言論惹怒歐洲 傳駐台機構下令不再跟國民黨中央互動！

鄭麗文宣稱普廷不是獨裁者惹議。（資料照）

國民黨新任主席鄭麗文近日接受外媒採訪時，宣稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發輿論譁然。今（2日）有媒體披露，鄭麗文的言論已惹怒歐洲各國，傳多個歐洲國家駐台機構「封殺」國民黨中央，網友們得知後群起嘲諷。

昨天（1日）才剛上任藍營主席的鄭麗文，最近接受《德國之聲》專訪時，主持人直言從烏俄戰爭得到的經驗，歐洲人已經明瞭戰爭爆發面對獨裁者時，能夠決定的是獨裁者本人，而非其他民主政權，沒想到鄭麗文竟脫口稱普廷並非獨裁者，而是「民主選出來的領袖」，主持人當場直呼傻眼，反問鄭麗文「國際新聞你有在閱讀嗎？」，還語帶調侃稱她開啟了一個新的國際理論。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲不少國家與俄國撕破臉，不只驅逐大批俄羅斯外交官，芬蘭和瑞典也積極加入北約，團結抵制俄國擴張勢力，如今台灣最大在野黨黨魁說出挺普廷的言論，無疑是越過歐洲友人紅線。據《NOWnews今日新聞》引述知情人士消息報導，歐洲各國對鄭麗文的言論頗為不滿，多個歐洲國家駐台機構表態，不再跟國民黨中央互動，未來只和立法院國防及外交委員會的藍委及與歐美關係相對較友好的前主席朱立倫保持聯繫。

有國民黨黨內人士證實此事，各館處確實表達之後僅跟朱立倫和立院系統有良好關係，他們有建議鄭麗文及其團隊修正論述，但很遺憾沒有動作。

該消息一出隨即引發網友熱議，「業力來了，誰也檔不住了」、「最好不要牽連到全台灣。國民黨專幹傷害台灣的事情，道道地地的爛黨！」、「全力支持鄭麗文裂解中國國民黨」、「國民黨本就只要跟共產黨互動啊」、「國民黨才不在乎吧」、「人家有中國撐腰就夠了，誰理你歐洲」、「她應該不會在意，畢竟她世界裡只有中國」、「這就不是國民黨希望的嗎？加入中國、俄羅斯、伊朗、北韓邪惡軸心國的陣營嗎？」、「國民黨的路越走越窄，滅國民黨就靠鄭麗文了」。

統戰語言心理學研究者賴寇蒂昨天就在臉書發文表示，看到鄭麗文脫口此等荒謬言論，是很大的政治立場及路線宣告，這等於輕易將許多關於國際關係、外交、價值等路線輕易的在一場不明所以的訪問中宣告轉向，就因為她現在是國民黨主席，想必很多藍營高層都很焦慮，「這個黨畢竟曾是多年的執政黨，也與國際社會有許多交流、合作、情報、商業……的關係。一句『普廷非極權者』，先不談台灣，這是否符合國民黨及國民黨高層個人網絡的國際利益？」

賴寇蒂接著說，「鄭麗文為普廷辯護的理由，可能也是『膝反射』機制，她將為習近平辯護的『中國也有選舉』等話術，反射性地套用在普廷身上。問題是，她認中共做乾爹，普廷可不是她乾媽！這個國家甚至在swift金融體系之外，也是美國首要制裁對象，沒有任何實質好處。當前無論是美國或中國，高層的對外輿論戰略都是趨向於『收斂』，這是一個暫時性的策略轉向，重點是節制噪音、累積籌碼。但鄭麗文的反應，則像是停留在上一階段的『破壞式反應』，這種粗暴的表態就顯得邊陲且無知。她對普廷的辯護，可能是希望在深藍陣營中鞏固「反美帝國主義」和「親中俄軸心」的立場。然而，這卻是以犧牲整個國民黨在國際社會（特別是西方國家）的剩餘信譽為代價。」

