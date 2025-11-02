高市早苗高調會晤林信義讓中國強烈抗議 我國發聲反擊！

林信義代表我國出席APEC領袖會議。（資料照）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會昨天（11/1）於南韓慶州圓滿落幕，我國代表林信義在峰會期間與日本新任首相高市早苗會晤，引發中方強烈不滿，公開抨擊高市早苗。對此，我國外交部今天（2日）回擊，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國無權對我國主權行為進行干預。

APEC領袖會議在上週五（10/31）至週六在韓國慶州舉行，我國總統再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。峰會期間，林信義除了與高市早苗會晤，也與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對談、與新加坡總理黃循財進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。事後高市早苗還特別在其社群平台分享與林信義握手言歡的照片，彰顯台日關係友好。

而中國得知此事後自然又跳腳，公開指責「日本領導人」執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網路社群平台「高調炒作」，「嚴重違背一個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，對台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣」，中方對此「堅決反對」，已向日方提出「嚴正交涉」和「強烈抗議」。

對此，我國外交部今天發聲反擊，「我國作為APEC正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。我國領袖代表林信義亦善用出席AELM各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特等10多個經濟體領袖或代表交流互動。」

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，「中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的『一中原則』批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為重要夥伴及珍貴友人。我國今後將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。」

高市早苗特別在社群平台PO出與林信義會晤畫面。

