    首頁 > 政治

    黃國昌喊「聯合政府」遭綠嘲諷 民眾黨反嗆：多讀書

    2025/11/02 15:40 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今日聲稱，未來10年台灣必須採行「聯合政府」，否則就會像民進黨政府，明明是少數政府，但卻演得好像在當皇帝。民進黨直言，台灣不是內閣制國家，「聯合政府」根本無從適用，這難道是黃的「卡提諾法學院」自行研發的政治理論？民眾黨稍早則反嗆，民進黨發言人卓冠廷惡意扭曲「聯合政府」概念，更完美詮釋「壞人常常不了解好人為何要做好事」。

    民眾黨發言人張彤表示，民眾黨為了國家的長治久安，致力於推動憲政改革的「好事」時，民進黨似乎只懂得以舊政治思維進行攻訐。而人民的期待是清晰的，今年9月台灣民意基金會公布的最新民調，已有5成1的民眾支持合組聯合內閣，這就是主流民意，我們借鏡日本實務經驗，是為了尋求「制度化協商」，為這股民意找出路，若執政黨選擇持續背離民意，將會發現自己已站在民意的尾端。

    張彤重申，民進黨不願面對人民對改革的期待，反而急於轉移焦點，拿他黨人士的言論進行政治操作。若真要檢視，賴清德總統曾將台灣比喻為「比較小的公司」，稱「中國如果要併購就要提條件」這種將國家主權矮化為商業併購案的言論，其嚴重性難道會低於他黨人士的發言？

    張彤建議，賴清德主席最好還是多要求民進黨發言體系人士多唸書汲取新知，或是可以複習蔡英文前總統2012年時表示「只要台灣人民支持協商式民主、大聯合政府一定做得到」，執政黨公職若不思進取，成天自曝其短貽笑大方，累積過多負面教材實非社會之福。

    張彤強調，民進黨賴清德上任以來，慣於鋪天蓋地抹紅抹黑、製造敵人，這正是阻礙台灣前進的舊政治思維。台灣民眾黨將始終秉持理性、務實的態度，為台灣的未來尋找出路，帶領台灣走出民進黨政治鬥爭的泥沼。

