鄭麗文接掌國民黨 綠營：底線已破、地方選將皮皮挫

新任國民黨主席鄭麗文11月1日走馬上任，期許全黨成為「獅群」，建立新的民主秩序。（資料照）

新任國民黨主席鄭麗文上任後，期許全黨成為「獅群」，建立新的民主秩序。對此，民進黨方面指出二大觀察重點，首先是2026年藍營選將對鄭麗文是否認同、願與其連結，其次是國民黨的政黨支持度變化；鄭麗文的史觀和國際觀與一般認知存在差異，甚至逾越國民黨既有的底線，恐怕國民黨內自己會先撐不住。

民進黨人士認為，面對鄭麗文上任國民黨主席，要擔心的不是民進黨，而是國民黨的內部整合，黨內目前雖然隱忍不發，但2026年國民黨中南部的縣市長候選人應該最為緊張，有意參選高雄市長的立委柯志恩就是一大指標，她需要藍營本土派和非親中選民的支持，因此在競選策略上不掛黨徽、不使用國民黨代表色，並與未來的黨中央保持距離，此舉可見一斑。

請繼續往下閱讀...

民進黨人士指出，鄭麗文的史觀和國際觀顯然與常人認知有所不同，「連一般人聽了都要皺眉頭」、質疑「到底在說什麼？」國民黨內勢必也有疑慮，尤其鄭麗文聲稱「普廷不是獨裁者」，連同黨立委傅崐萁、陳玉珍等人的辯護都顯得蒼白無力。

民進黨人士也分析，鄭麗文與中國的連結從其選前言行就有跡可循，包括她聲稱共機圍台是在保護台灣等言論，都已逾越國民黨內部既有底線，恐怕國民黨內部自己會先撐不住，回顧過去洪秀柱大剌剌的統一言論，就曾讓國民黨內炸鍋、引發「換柱」風暴，如今國民黨內一定也會有不同的聲音慢慢出來。

至於第二個觀察指標，民進黨人士表示，鄭麗文的言行將逐步反映在國民黨的政黨支持度上，中間選民對於最大在野黨主席鮮明的親中色彩將會有所提防。國民黨過去的對中言論聚焦在「交流」、多處於灰色地帶，沒有人像鄭麗文這樣明確表態，相關言論甚至登上外媒，受到國內外矚目，讓她成為台灣真正的「Trouble Maker」。

民進黨人士：鄭麗文是經中國認可的國民黨魁

民進黨人士認為，鄭麗文顯然是經中國認可的國民黨主席，中國也可能透過她鋪陳對台灣2026、2028年大選的介入。鄭麗文是在急統路線、親中媒體力挺下的產物，從國民黨主席選舉期間，便能看出鄭麗文和中國的連結、其背後的生態鏈，以及鄭對中國根深蒂固的認同，對此民進黨將密切關注，並持續提醒國人背後的潛在風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法