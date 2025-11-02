不在籍投票》藍營2版本訂投票日前60天申請 限中華民國自由地區

國民黨立委王鴻薇表示，任何選舉皆應一視同仁，不在籍投票各方面已達實施可行性、急迫性、必要性。（記者王藝菘攝）

民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選「5大惡法」，其中包括「不在籍投票」相關草案。國民黨立委王鴻薇、陳菁徽皆提出「不在籍投票法草案」，強調選舉權為憲法保障的基本權利，應透過不在籍投票，回應社會發展需求。

陳菁徽、王鴻薇的版本均規定，投票權人應於不在籍投票公告日起至投票日前60日止，向其戶籍所在地選委會提出申請。戶籍地戶政機關應於投票日45日前，將其核准移轉投票的投票權人清冊送移轉投票地戶政機關，並於戶籍地投票權人名冊註記移轉投票。其移轉投票地點均位於中華民國自由地區內。

王鴻薇版本指出，現行「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」皆規定「選舉人，除另有規定外，應於戶籍地投票所投票」，卻另有規定「投票所工作人員，得在戶籍地或工作地的投票所投票」。顯然我國選舉制度已有不在籍投票之精神，為保障憲法賦予選舉權之行使，應擴大不在籍投票之適用對象及投票方式。

王鴻薇說，我國有許多公民不在戶籍地工作，根據主計總處2021年人口普查公告資訊，全台異地工作人口會有130萬至140萬人，在外地求學學生有30幾萬人，根據普查資料，符資格的人口約在190萬至200萬人之間。因此，政府要擴大政治參與、深化民主，並顧及投票便利性，2021年9月30日，行政院通過中選會擬具的「公民投票不在籍投票法草案」，並將法案名稱修正為「全國性公民不在籍投票法」，顯見目前我國選舉事務技術已發展成熟。

王鴻薇表示，任何選舉皆應一視同仁，若使人民選舉舟車勞頓增加成本，或是因此降低投票誘因放棄選舉權，對於我國民主政治深化與鞏固不利。不在籍投票各方面已達實施可行性、急迫性、必要性。

陳菁徽版本指出，憲法第17條規定，「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，國家有義務設計一套足以確保人民選舉權實現的程序，積極營造一個適合選舉權實踐的環境。在現行「嚴格在籍投票」的制度下，倘返鄉投票成本甚鉅成為普遍現象，致使人民投票意願低落，不僅有違反憲法保障參政權的精神，也恐造成選舉結果正當性不足之疑慮，國家自有義務設計更利於人民表達公共意志的制度。

陳菁徽表示，我國人口密度高，加以科技業發達，包含數位科技及人工智慧科技日益成長，尤其數位發展部已成立許久，應有充分之量能及能力規劃協助數位投票制度，各方發展條件充足，應可推動不在籍投票，以落實公民參政權之保障。

