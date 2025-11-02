為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新主席新氣象 鄭麗文將下鄉號召入黨 布局明年地方選舉

    2025/11/02 14:57 記者林欣漢／台北報導
    國民黨新黨魁鄭麗文正式走馬上任，黨內人士表示，鄭麗文將下鄉號召更多支持者入黨，並積極展開協調整合的前置作業，備戰2026地方選舉。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨1日召開全代會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，黨內人士表示，鄭麗文將下鄉號召更多支持者入黨，壯大國民黨的基本盤，並積極展開協調整合的前置作業，備戰2026地方選舉。

    鄭麗文1日在全代會上致詞表示，國民黨在最壞的時代，要振衰起敝、撥亂反正，她要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，並交付全體黨代表重要使命，就是未來四年任期中，每個人都要找到一百位老朋友或新朋友加入國民黨，幫助國民黨增加20萬名黨員，未來再增加200萬、400萬、500萬，最後贏得全台灣多數支持。

    黨內人士指出，除了拜託黨代表，鄭麗文也將化身「行動黨主席」，下鄉號召更多支持者入黨，壯大國民黨的基本盤，就如同鄭麗文在全代會上所說，把台灣相信民主、自由、法治、包容的精神，讓全台灣都看見，讓台灣人民都能感受得到。

    另外，國民黨明（3日）舉行第22屆中央評議委員會議，鄭麗文將公布中央黨部黨務人事，以及各地方黨部主委人事，黨內人士表示，鄭麗文積極備戰2026地方選舉，由於明年有多位藍營縣市首長任期屆滿，除了要穩守藍營執政的四都，也要突破南台灣綠色執政魔咒，努力翻轉南二都，近日已開始了解各地縣市長、議員的提名狀況，進行協調整合的前置作業。

