外交部：林佳龍應邀出席紐約活動 與多國重量人士會談

外交部長林佳龍日前在紐約的一場宴會活動，應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷曾在社群轉發和林的合照。（圖擷取自Alexander Gray Linkedin）

美媒《CNN》日前報導，外交部長林佳龍赴紐約出席聯大場邊聚會，多位高級美國官員預計出席但最終未現身。外交部今日說明，林佳龍應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，且當天多國重量級人士出席。據悉，林佳龍在席間與美國駐聯合國大使瓦爾（Mike Waltz）、美國前國安會幕僚長、AGS執行長葛雷等人會談。

有關媒體報導外交部長林佳龍於聯合國大會期間赴紐約出席活動，外交部澄清，林佳龍應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤。此外，消息來源者稱林部長未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾。

外交部強調，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

