    首頁 > 政治

    鄭麗文要國民黨「羊群變獅群」 吳靜怡：真正的獅子不需要咆哮

    2025/11/02 13:59 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文昨就任國民黨黨主席，並稱要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」。政治評論員吳靜怡今發文強調，真正的獅子，不需要咆哮，而是懂得何時靜默，鄭麗文該好好學學。（資料照）

    鄭麗文昨就任國民黨黨主席，並稱要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」。政治評論員吳靜怡今發文強調，真正的獅子，不需要咆哮，而是懂得何時靜默，鄭麗文該好好學學。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨（1日）正式就任國民黨黨主席，並稱要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（2日）發文強調，真正的獅子，不需要咆哮，而是懂得何時靜默，鄭麗文該好好學學。

    吳靜怡指出，鄭麗文在就任時提到要讓國民黨「從羊群變獅群」，還特別提到見過「證嚴法師」，但是「見證佛法」的鄭麗文說要讓「羊群變成獅群」，照字面理解就是從溫和吃素的羊，變成嗜血掠食的獅。吳質疑：「為什麼不是象徵速度的馬，或象徵活力的羚羊？證嚴法師應該不會教弟子『要吃掉對手』。」

    吳靜怡提到，佛教故事裡倒是有一隻吃素的「荼迦羅毗金毛獅」，牠被偽裝成僧侶的獵人射殺，因為牠寧願犧牲，也不願違背慈悲，若鄭麗文真想成為佛學裡的「金毛獅」，那麼她該學的也許是對於是非的明辨與克制。

    吳靜怡也重提鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪時、聲稱俄羅斯總統普廷「不是獨裁者」一事，強調國際主流認知早已將普廷定位為威權領袖，若國民黨有不同定義，本可理性闡述立場，但結果卻是9000多則留言湧入《德國之聲》影片，導致這家歐洲媒體被迫關閉留言，「這不是自信的表現，而是輿論的霸凌」！

    吳靜怡強調，國民黨可以選擇不接受國際媒體的訪問，也可以重新思考自己的對外論述策略，但既然選擇走上國際舞台曝光，就該承擔發言後果，不能自己接受了專訪、說錯了話，最後卻連同別人的鍋子也要一起砸。

    至於鄭麗文與「證嚴法師」的連結，吳靜怡認為，政治人物若要借用宗教形象，就得問問自己的道德是否匹配，佛法教人止怒、行善，不教人帶領眾生出征。吳最後也說：「真正的獅子，不需要咆哮，而是懂得何時靜默，鄭麗文該好好學學。」

