不在籍投票公投先於選舉！中選會曾表明：非一蹴可幾

針對不在籍投票立法，中選會表示，立法是必然方向，公投先於選舉。

民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選「5大惡法」，其中包括「不在籍投票」相關草案。中選會主委李進勇曾於立法院答詢時表示，立法是必然方向，但也不是一蹴可幾，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，政策立場沒有任何改變。

中選會於去年3月答覆民眾黨立委麥玉珍書面報告時也指出，為保障選舉人、投票權人之投票權益，針對因故不能於投票日親自前往戶籍地投票所投票者，研議採行不在籍投票制度，以保障其選舉權及公民投票權，中選會原則樂觀其成。中選會積極推動「全國性公民投票不在籍投票法草案」，以移轉投票方式，於全國性公民投票實施不在籍投票，採循序漸進方式推動，具有方便投票權人履行其投票參政權利，確保公民投票權行使之積極作用。又公民投票是對「事」的投票，選舉是對「人」的投票，以公民投票作為推動不在籍投票之開端，可作為未來公職人員選舉採行不在籍投票之參考。

中選會指出，「全國性公民投票不在籍投票法」若經完成立法程序，會訂定相關辦法及補充規定，並依實際選務需要規劃配套措施，並建置投票權人申請不在籍投票電子系統、移轉投票投票權人投票資格，及投票法地點查詢系統等。為使民眾了解，也會透過網路等多元宣導方式，提高新制度施行成效。

李進勇今年6月於立法院答詢時表示，會建議先採「移轉投票」，因為國內已經有實施經驗，例如選務工作人員就是這樣，這步先跨出去，實施有成效及經驗之後，再逐步擴大。選務部分不敢一下子跨出去，因為沒有實施經驗，「怕會亂」，移轉投票則希望針對「事」的公投先實施。

李進勇說，不在籍投票在國內爭論幾十年，到現在還跨不出這一步，立法是必然的方向，但也不是一蹴可幾，社會要有更多討論以形成共識。公民投票權應保障，但選務正確、穩定也非常重要，基於選務經驗，對「事」的公民投票，可先於對「人」的選舉投票來研議、實施。

李進勇指出，不在籍投票的各種方式中，已有經驗的「移轉投票」可以先於其他可能選項優先實施，「公投先於選舉，移轉先於其他各種方式」，這個政策立場沒有任何改變。

