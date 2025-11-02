黃國昌拋藍白「聯合政府」 民進黨酸：「卡提諾法學院」自創理論？

民眾黨主席黃國昌2日出席「聯合政府的理論與實驗」論壇，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨主席黃國昌今天指控，現在的民進黨政府好像在當皇帝，只有仇恨、追殺、對立、衝突，未來10年台灣必須採行「聯合政府」，由在野黨一起撐起這個國家。對此，民進黨反嗆，台灣不是內閣制國家，「聯合政府」根本無從適用，這難道是黃的「卡提諾法學院」自行研發的政治理論？並要黃先表態，是否認同國民黨主席鄭麗文所說的「普廷不是獨裁者」？

民進黨發言人卓冠廷指出，黃國昌為首的民眾黨一再地要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，但在憲法層次上，「聯合政府」的首要條件必須是內閣制國家，基於國會席次組成過半的穩定內閣，進而展開政黨合作與聯盟。台灣憲政體制並非內閣制，民眾黨卻企圖以明年地方選舉作為「聯合政府」的合作先河，無視我國地方政府「首長制」規範，根本不存在「聯合政府」的執行要件，這難道又是黃國昌的「卡提諾法學院」自行研發出來的政治理論？

卓冠廷接著指出，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上，進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來所揭櫫的藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更是將政黨利益擺在國家利益之上。民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

最後，卓冠廷說，我們只問黃國昌一句話：「國民黨主席鄭麗文認為俄羅斯總統普廷不是獨裁者、俄羅斯有民主選舉，請問你認同嗎？」認同或不認同，簡單回覆即可，無需再扯什麼高大上的政治理論，來包裝你們要持續用政治惡鬥來阻礙台灣繼續向前的企圖。

