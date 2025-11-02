打臉台媒造謠「台灣設宴美官員缺席」林佳龍數張合影曝光

帛琉共和國總統惠恕仁（中）、我國外交部長林佳龍（右）。（翻攝杜奕瑾臉書）

《CNN》日前報導外交部長林佳龍曾在聯合國大會期間於紐約設宴，台灣部分媒體近日轉載《CNN》文章時，將「多位高級美國官員預計出席但最終未現身」報導成「美方官員無一人到場」引發爭議。PTT創辦人杜奕瑾痛批，該場活動包含新任駐聯合國代表Mike Waltz、現任美國全球策略（AGS）執行長Alex Gray都有出席，部分媒體努力的扭曲，喜事當喪事，可能是台灣做對什麼。

杜奕瑾在臉書指出，「多位沒出席」到了閱讀有問題的又變成「無1人出席」。經查，紐約參與活動人員，這次台灣在聯合國紐約的交流今年是重大突破、非常成功，外交部長這次至少以官方身分會見了三十多個國家的外交部長、大使以及官員。

杜奕瑾說，貴賓雲集包含世界各國的重量級人物、美國國務院官員與多位次國務卿，強烈表達對台灣的關心，這應該是中美斷交後有史以來第一次。而部分媒體努力的扭曲，喜事當喪事，可能是台灣做對什麼。

杜奕瑾也貼出現場隨影畫面，並強調，美國政府官員包含最重要的新任駐聯合國代表Mike Waltz、前國安會幕僚長現任美國全球策略（AGS）執行長Alex Gray、以及川普特使都同台，與台灣外交部長林佳龍同框發言。

此外，Alex Gray也在LinkedIn社群上發布與林佳龍合影的照片，並說：「很高興有機會接待世界領導人、前同事、客戶和朋友。」

外長林佳龍日前在紐約的一場宴會活動，應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷曾在社群轉發和林的合照。（圖擷取自Alexander Gray Linkedin）

