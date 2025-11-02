列舉8種不在籍投票類型 立院法制局：最難是信任及公正性

立法院法制局報告指出，不在籍投票最大的困難是信任及公正性的質疑。圖為過去大選的投票及選票示意圖。（資料照）

民進黨日前舉行記者會盤點藍白所提助長中國介選「5大惡法」，其中包括「不在籍投票」相關草案。其實「不在籍投票」我國已討論多年，立法院法制局曾將其依國外實施經驗區分為8大類，包括「通訊投票、移轉投票、電子投票、境外投票」等。法制局認為，不在籍投票制度最大困難在於信任及公正性的質疑。

有關「通訊投票」，法制局表示，指選民以郵寄投票方式代替親自到指定投票所投票，可於事前依法向戶籍所在地的選務機關申請。而在賦予投票權人這種靈活性的過程中，投票權人的身分識別及運輸選票過程的風險大幅提升。有部分國家會使用雙信封系統，確保投票權人的身份和選票之間無法建立任何關聯。

法制局指出，「移轉投票」是許可選舉人登記不同投票所或選舉區投票。其投票過程與親自投票相同，唯一區別在於，投票權人可在戶籍地指定投票所以外的投票所投票。「特設投票所投票」，指的是選舉機關在醫院、軍營、監獄設立特別投票所以便利選舉人投票，其靈活性雖高，但容易使投票權人被干預影響。

「代理投票」部分，法制局表示，授權代理人之後，後面投票程序基本上和親自投票相同，是種需要社會信任度較高的投票方式。「事先投票」，指允許選舉人在投票日數天前可先行投票，或稱為「提前投票」。

電子投票最方便 但風險也多

法制局指出，「電子投票」是民主結合科技後產生的投票方式，以網路投票為例，可說是對投票權人最方便的投票方式；但風險也多。「投票卡投票」，投票權人獲得投票卡後，可選擇要用何種投票方式進行投票。

境外投票 選票運輸風險與選務成本提升

境外投票部分，立法院法制局表示，主要目的是使境外公民的投票權不被剝奪，其最大挑戰是，選票運輸風險與選務成本提升，也增加選務管理的成本。

法制局指出，不在籍投票制度討論多年，最大困難在於信任及公正性的質疑，採行移轉投票方式，仍由選民本人、親自、在投票當日、前往投票所投票，其可行性及實施方式較為國人所接受。

