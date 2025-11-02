黨內互打？謝龍介「唯一」接班人童小芸回防本命區選議員

謝龍介服務處執行長童小芸宣布投入2026選戰，將角逐中西、北區市議員。（記者王姝琇攝）

立委謝龍介服務處執行長童小芸宣布投入2026選戰，將角逐中西、北區市議員，今日服務處成立，謝站台力挺強調，要攜手童搶回該選區第3席議員、當選南市長；童則比喻自己是「翻轉布丁」，要將綠地變成藍天。

南市中西、北區市議員應選席次6席，當屆綠營突擊成功將綠藍席次從原本的3比3翻轉成4比2。即將迎來2026選戰，藍營勢必要奪回失落的席次，派出長期深耕北區的前北區里長聯誼會會長童小芸出馬。童小芸表示，6年前接受國民黨徵召突襲安南區立委選戰，接著又代表出征安南區市議員選舉，被形容是「不可能的任務」，義無反顧、勇往直前，不論成敗。

請繼續往下閱讀...

國民黨在中西、北區市議員目前有蔡宗豪、許至椿兩人，去年首以新人之姿當選的蔡宗豪也打著「謝龍介子弟兵」的名號參選，如今面對同樣喊出「謝龍介台南市唯一的接班人」的童小芸，可以說是來勢洶洶，藍營支持者擔憂黨內互打，恐難搶回原有第3席，加上童小芸曾任北區里長聯誼會會長，深耕基層實力不容小覷，可能形成藍營支持者票源分散等問題。

童小芸強調，綠色執政30年，台南市沒有變得偉大，而是權力使人腐敗，很多懸案懸而未決，就等綠地翻轉成藍天，始能掀開黑幕；呼籲選民做最堅強的後盾，將她送進市議會。

國民黨立委謝龍介投入台南市長選戰，與民眾互動熱絡。（記者王姝琇攝）

童小芸投入議員選戰，服務處正式成立，2千餘人到場力挺。（記者王姝琇攝）

