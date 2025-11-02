為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    作弊？林岱樺造勢「民調教學」 邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都搖頭

    2025/11/02 12:51 記者王榮祥／高雄報導
    立委林岱樺昨晚造勢場上的民調教學挨批指導選民說謊！圖為今上午林岱樺（前排右一）與同樣有意參選高雄市長的許智傑（前排右二）、賴瑞隆（前排右四）同框。前排右三為高雄市長陳其邁。（記者王榮祥攝）

    民進黨立委林岱樺昨（1）日晚間舉辦首場造勢，現場「民調教學」，提醒鄉親接到民調電話可自稱「20到30歲的」、「可以加權」，「這樣你知道吧」，被質疑公然教選民說謊！同樣角逐高雄市長黨內初選的立委邱議瑩認為「誠實最好」，許智傑建議「據實以報」，賴瑞隆提醒應該「君子之爭」。

    林岱樺昨晚造勢場上，主持人進行「民調教學」時向群眾指出，接到民調電話被問今年大約幾歲時，只要說出是「20到30歲的」都有加權，「這樣你知道吧」；主持人並現場示範「請問您今年大約幾歲」，並自問自答「今年28歲」，遭外界質疑要大家謊報年齡、違反遊戲規則。

    賴瑞隆今強調，公開透明制度能產生最好的候選人，建議參選對手應多正面論述、多講願與政策，才能在2026守住高雄與台灣，期盼君子之爭、別傷和氣。

    邱議瑩說，很多民調辦法都有規定，應依照規定辦理，因為年輕人比較少接市內電話，她會鼓勵年輕人留在家裡，把年輕聲音表達出來，很多問題應誠實回答。

    許智傑指出，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。

    相關新聞請見：

    立委邱議瑩認為回答民調電話誠實最好，圖為她昨天與青年座談。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩認為回答民調電話誠實最好，圖為她昨天與青年座談。（邱議瑩團隊提供）

