林岱樺涉貪仍拚初選 周玉蔻示警民進黨「2026最慘劇本」：3招可避免

民進黨立委林岱樺執意參與高雄市長初選。（資料照）

民進黨立委林岱樺涉及貪污助理費遭起訴，但她堅持清白，執意參與高雄市長初選。資深媒體人周玉蔻今（2）日直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。

周玉蔻稍早在臉書發文表示，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。

周玉蔻分析，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時，「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。

周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026年底地方選舉大戰，民進黨全面潰敗，失去高雄、屏東、台南等縣市政權，全台議員當選人數大幅下落，翻盤區宜蘭、基隆、新北等地全都無望，民進黨地方執政版圖只剩下嘉義縣。

周玉蔻直言，「要避免這個最壞的劇本，有人說了：停權林岱樺；邱議瑩、許智傑、賴瑞隆整合一人與林競爭，勝出；若林岱樺執意參選，投票日前夕一審判決，她的威脅力歸零。民進黨保下元氣。」

