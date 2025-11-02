不在籍投票可行？立院民眾黨團提案 強調「國內移轉」不擴及海外

立法院民眾黨團提出「不在籍投票草案」，仍引起外界不少疑慮，民眾黨團強調，草案規定為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。（資料照，記者羅沛德攝）

立法院民眾黨團將「不在籍投票草案」列為本會期優先法案，該案民眾黨在去年已提出，並已經付委等候審查。草案明定不在籍投票可透過轉移投票、指定場所投票進行，民眾黨團人士也強調，民眾黨版不在籍投票為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。

民眾黨團提案指出，「憲法」第十七條保障人民有選舉、罷免、創制及複決之權，民主國家對於人民行使投票權應積極給予本國人民保障，不因離鄉背井求學、工作，或因疾病等相關因素行動受限，致選舉或全國性投票當日無法順利返回戶籍地，進而喪失投票之權利，有必要制定不在籍投票等相關規定。

民眾黨團認為，我國相關討論迄今已逾20年，相關意見不盡一致，然為跨出積極保障公民的投票權利的第一步，相關立法刻不容緩。

民眾黨團所提「不在籍投票法草案」明定不在籍投票得以以下方式進行，一、移轉投票，指投票權人於投票日至移轉投票地之投票所進行投票；二、指定場所投票，指投票權人於主管機關指定之投票所進行投票。

針對適用對象及範圍上，草案規定，設籍於中華民國自由地區，且依相關法令具有投票權及公民投票權者並於下列選舉，均得依本法申請不在籍投票包含，一、總統、副總統選舉及罷免；二、中央公職人員選舉及罷免，補選不在此限；三、全國性公民投票。四、地方公職人員選舉及罷免，補選不在此限。

另，草案也要求，中華民國自由地區人民於投票日具有投票資格之下列人員，主管機關應職權建置 指定場所投票包含在營服役之軍人、執行勤務之警察、消防及公務人員、戶籍地外擔任選務工作者、在監服刑但未褫奪公權者。

