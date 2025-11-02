林佳龍紐約設宴「美方無人來」？ 真相反轉：歐布萊恩邀林出席

外長林佳龍日前在紐約的一場宴會活動，是應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷曾在社群轉發和林的合照。（圖擷取自Alexander Gray Linkedin）

川習會10月30日登場，CNN當天報導指出，此前的聯合國大會期間，我國外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇美方官員無一人到場，讓台灣擔憂美方的支持會有所動搖。不過，涉外人士表示，該活動是林佳龍應美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請出席，主辦的美國全球戰略公司（AGS）執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷曾在社群轉發和林佳龍的合照，整體而言，台美互動非常穩定、溝通順利。

涉外人士：台美互動非常穩定、溝通順利

CNN以《川習會前夕，台灣擔憂美國支持動搖》報導指出，聯合國大會期間，林佳龍曾於紐約高檔餐廳Le Bernardin設宴，舉行與美方的邊會，原本預計有多位美國高層官員出席，最終卻無一人現身，儘管美方回應是因為行程爆滿導致無法出席，仍引發諸多揣測，台灣政府正試圖辨識訊號，摸清楚川普政府當前的態度；甚至有消息人士指出，台灣正重新評估如何讓川普政府回心轉意、維繫支持，甚至有一選項是召回現任駐美代表俞大㵢。

對此，涉外人士說明，這場活動是林部長受歐布萊恩邀請在聯合國大會期間出席的場合，並非外界所稱「主動設宴」，更不是所謂「無人到場」。當天與會者眾多，包含美國及多國重要人士，如主辦方AGS執行長、白宮國安會前幕僚長葛雷Alexander Gray 也在社群主動分享現場照片，只是基於與美方一貫的默契，我方不便對細節公開更多說明。

涉外人士強調，整體而言，台美之間的互動非常穩定，溝通順利，以這週的 APEC 為例，林信義領袖代表、吳誠文政委與楊珍妮政委，都陸續與包含美方在內的國際重要領袖及官員交流，這就是最好的證明，希望外界不要被錯誤訊息誤導，台美關係的基礎一向穩固且良好。

