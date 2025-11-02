國民黨：曹興誠應把大罷免說明清楚 向全國民眾真誠道歉

前聯電董事長曹興誠發出「給鄭麗文主席的一封公開信」，指鄭聲稱「普廷不是獨裁者」，是背離常識的狡辯，鄭是中了邪。國民黨回應，曹興誠該先為他先前大力推動、卻造成社會撕裂的「大罷免」行動向全民道歉。（資料照）

前聯電董事長曹興誠發出「給鄭麗文主席的一封公開信」，曹興誠指出，鄭聲稱「普廷不是獨裁者」，是背離常識的狡辯，他認為，鄭是中了邪。國民黨回應，曹興誠若真心關心台灣，應該先為他先前大力推動、卻造成社會撕裂的「大罷免」行動向全國民眾道歉。

曹興誠公開信指出，鄭麗文說「同文、同種、同文化就應該變成同一國」也是胡扯，完全無視同民族多國家的事實。難道妳看不到美國脫離英國而獨立？難道妳主張新加坡也應該和中國統一？最近中共官媒竟然咒罵侯友宜、朱立倫、郝龍斌為「主張獨台的一丘之貉」；顯示中共有了妳這個激進派以後，已無耐心和那些「中華民國派」假意周旋，因為他們中邪程度沒有妳深。

國民黨回應指出，當初曹興誠動員資源、操弄情緒，造成台灣社會對立嚴重，大罷免大失敗更顯示基層民意並未認同，這是曹興誠必須勇於面對的歷史責任。

國民黨說，只有在真誠反省、回到理性討論的基礎上，社會對話才有意義。兩岸問題不是靠貼標籤、煽仇恨解決，而是要以務實、穩健的態度維護安全與繁榮。

國民黨表示，曹興誠若真想談兩岸，就請先放下政治操弄，先為他自己造成的大罷免公開、誠懇地道歉，再來談所謂的國家方向。中國國民黨主張和平、理性、對話，拒絕仇恨與對立，這才是民眾真正期待的態度。

