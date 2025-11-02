為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    扯民進黨演皇帝！黃國昌：執政黨搞爛國家 在野要撐起來

    2025/11/02 11:31 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌2日出席「聯合政府的理論與實驗」論壇，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨主席黃國昌2日出席「聯合政府的理論與實驗」論壇，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨今舉辦「聯合政府的理論與實驗」論壇，黨主席黃國昌在會前受訪時聲稱，在未來10年，聯合政府這樣的模式，恐怕是台灣必須要採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，明明是少數政府，但卻演得好像在當皇帝，當在民進黨的眼中只有仇恨、追殺、對立、衝突，在野黨只能夠想辦法，在執政黨要搞爛這個國家的時候，共同努力一起撐起這個國家。

    黃國昌指出，今日的研討會是針對日本首相高市早苗最近所成立的聯合政府，過去自民黨是採取穩定和公民黨合作的模式，不過今年高市早苗非常特殊的與日本維新會共組聯合政府，在10月20日的政黨合作協議中，兩個政黨在國會裡面所要推動的法案、政策，都白紙黑字寫的非常清楚，相信這樣的經驗，對於台灣未來在邁向聯合政府理念上面，會有很多的啟示。

    「除了學術上的研討以外，我們也積極籌辦地方聯合治理的巡迴論壇！」黃國昌說，目前規劃北、中、南至少都會辦1場，目前已確定人選是基隆市市長謝國樑、副市長邱佩琳，中南部還在積極規劃中。

    媒體追問，哪些縣市較有可能納入聯合政府的範圍，與綠營是否有合作可能？黃國昌回應，目前沒有鎖定在特定縣市，在未來10年，聯合政府這樣的模式，恐怕是台灣必須要採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，明明是少數政府，但卻演得好像在當皇帝。

    黃國昌批評，民進黨一意孤行，遇到不順意的時候就開始抹紅、抹黑在野黨，甚至用司法檢調追殺政治對手，從過去兩次大罷免以失敗告終，已清楚傳遞給民進黨這樣的訊息，但民進黨依然不知反省、不知檢討，繼續透過對立、仇恨、衝突的方式，甚至是黨檢媒三位一體在政治上抹紅、抹黑的攻擊，這樣的手法完全沒有任何的改變。 

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播