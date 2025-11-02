扯民進黨演皇帝！黃國昌：執政黨搞爛國家 在野要撐起來

民眾黨主席黃國昌2日出席「聯合政府的理論與實驗」論壇，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨今舉辦「聯合政府的理論與實驗」論壇，黨主席黃國昌在會前受訪時聲稱，在未來10年，聯合政府這樣的模式，恐怕是台灣必須要採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，明明是少數政府，但卻演得好像在當皇帝，當在民進黨的眼中只有仇恨、追殺、對立、衝突，在野黨只能夠想辦法，在執政黨要搞爛這個國家的時候，共同努力一起撐起這個國家。

黃國昌指出，今日的研討會是針對日本首相高市早苗最近所成立的聯合政府，過去自民黨是採取穩定和公民黨合作的模式，不過今年高市早苗非常特殊的與日本維新會共組聯合政府，在10月20日的政黨合作協議中，兩個政黨在國會裡面所要推動的法案、政策，都白紙黑字寫的非常清楚，相信這樣的經驗，對於台灣未來在邁向聯合政府理念上面，會有很多的啟示。

請繼續往下閱讀...

「除了學術上的研討以外，我們也積極籌辦地方聯合治理的巡迴論壇！」黃國昌說，目前規劃北、中、南至少都會辦1場，目前已確定人選是基隆市市長謝國樑、副市長邱佩琳，中南部還在積極規劃中。

媒體追問，哪些縣市較有可能納入聯合政府的範圍，與綠營是否有合作可能？黃國昌回應，目前沒有鎖定在特定縣市，在未來10年，聯合政府這樣的模式，恐怕是台灣必須要採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，明明是少數政府，但卻演得好像在當皇帝。

黃國昌批評，民進黨一意孤行，遇到不順意的時候就開始抹紅、抹黑在野黨，甚至用司法檢調追殺政治對手，從過去兩次大罷免以失敗告終，已清楚傳遞給民進黨這樣的訊息，但民進黨依然不知反省、不知檢討，繼續透過對立、仇恨、衝突的方式，甚至是黨檢媒三位一體在政治上抹紅、抹黑的攻擊，這樣的手法完全沒有任何的改變。

