設籍中國、領用護照事證明確 累計50人遭註銷台灣戶籍

為防堵中國統戰滲透，總統賴清德今年3月提出17項國安因應策略，內政部除了祭出多項許可辦法的修正預告，也持續查處在中國設籍或持有中國護照、身分證者。據了解，截至10月底，因事證明確，已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者，約有50人。

內政部官員受訪表示，移民署接獲相關案件的管道相當多元，除了民眾檢舉外，也會主動在網路上搜集訊息，同時也會接收來自國安局、調查局等國安機關提供的資訊。

他說，一旦收到具體資料，移民署將案件分為兩類，若是事證明確的案件，如當事人照片、出生年月日等個人資訊一致，會函請當事人陳述，若未回應，將依法作出行政處分。

對於有爭議的案件，官員表示，依「行政程序法」規定，移民署會召開跨部會審議會，由相關機關、公正人士與學者共同審查，給當事人意見陳述的機會，若當事人否認持有中國戶籍，相關部會也會依據事證追問，最終由審議會綜合判定。

30個案公示送達 官員：不會逕行取消戶籍

此外，據政府公開資訊，從今年3月至10月，約有30名個案，內政部透過公示送達的方式處理。官員說明，在通知的程序上，移民署會盡力將通知書送至其戶籍所在地，但若當事人出境，導致無法順利聯繫時，會透過公示送達，這是在各種方法都嘗試過後的「最後辦法」。

官員強調，移民署在處理這些個案會更為審慎，「人在國外一般來說不會直接處理，我們會等他回來」，不會逕行取消他的台灣戶籍，等到當事人入境時，相關單位可以掌握其行蹤並進行通知，以保障其陳述意見的權利。

針對遭撤銷戶籍者，內政部也已經預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，因申領中國身分證件，而喪失台灣身分，必須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分。

