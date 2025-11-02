吳怡農壓線遞表爭取北市長提名 許美華：有勇氣站出來要給掌聲

許美華指出，大家都知道綠營在台北市有多難選，但明知很難選還是要有人出來戰，「至少吳怡農有勇氣站出來，這點我要給他掌聲」。（資料照）

縣市長選舉將在明年，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日壓線至民進黨中央黨部遞交意願表，爭取台北市長候選人提名，引起各界討論。反紫光奇遊團成員許美華在臉書發文指出，大家都知道綠營在台北市有多難選，但明知很難選還是要有人出來戰，「至少吳怡農有勇氣站出來，這點我要給他掌聲」。

許美華提到，吳怡農壓線遞交參選意願表，結果同溫層很多人不支持，主要理由是他歷練不夠、沒有行政經驗，但這些不支持吳怡農參選的聲音，相信都不是否定他這個人，而是希望更有行政歷練、資歷更完整的候選人來代表綠營參選。許美華說：「以這點來說，我覺得大家是不是想太多了？」

許美華舉例，陳時中在2022年參選時，行政歷練的參選履歷表簡直就是完美，但開票出來後，台北人完全沒在看陳時中的行政能力，陳時中敗給藍白聯手夾殺，台灣防疫奇蹟變成「謀財害命」。

許美華直言：「如果要說不支持吳怡農的理由是，他很難選贏蔣萬安，這點我可以接受；但真要說這點，我就問，綠營泛台派，現在誰來選會贏？」許美華提到，苗博雅一直說拆公館圓環還有替代方案，「蔣不聽就是講不聽」，現在新店、木柵、大安，再加上中永和入城的車流，每天上下班大塞車。許美華說：「你說罵聲連連的深藍選區上班族，會因為這樣就不投蔣萬安嗎？我是很懷疑，2026大家可以坐等看。」

許美華強調，2014年底的柯文哲，是搭著太陽花運動幫他造浪，再加上民進黨禮讓，打著無黨籍白色力量招牌才當選的，「在台北市，綠營有多難選，哪個人不知道？不然，為什麼到現在，只有一個吳怡農壓線站出來舉手？」

許美華指出：「其他被點名的人為什麼都沒聲音？因為選不上不想當炮灰，這我都理解。但是，明知很難選還是要有人出來戰。真心期待看到更多人不計個人成敗，為台灣人拚戰每一次不可能的任務。」而到目前為止，民進黨只有吳怡農一人送出參選意願表，「至少吳怡農有勇氣站出來，這點我要給他掌聲」。

