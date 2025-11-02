為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市早苗與林信義合照讓中國跳腳 汪浩：害怕台灣與世界互動自然化

    2025/11/02 08:10 即時新聞／綜合報導
    高市早苗昨會晤林信義，引起中國外交部強烈抗議。作家汪浩今指出，只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖。（圖擷取自高市早苗Ｘ）

    高市早苗昨會晤林信義，引起中國外交部強烈抗議。作家汪浩今指出，只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖。（圖擷取自高市早苗Ｘ）

    日本首相高市早苗昨日（1日）在南韓會晤台灣參加「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會代表林信義，引起中國外交部強烈抗議，批評高市早苗此舉嚴重違反「一個中國原則」。作家汪浩今（2日）早在臉書發文指出，只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖。

    汪浩表示，高市早苗在APEC期間與台灣代表林信義寒暄合影，本來是外交禮節、睦鄰互動，卻立刻引爆北京的玻璃心。中國外交部像是「被踩到尾巴的戰狼」，急忙痛罵日本「違背一中原則」、還搬出「抗日戰爭八十週年」來撐場，彷彿時光倒流回1930年代。

    汪浩認為，中國最害怕的不是誰「違反原則」，而是看到台灣與世界互動自然化，當日本和台灣能以正常夥伴的腳色對話，北京的封鎖術就失靈了。中國以「紅線」、「內政」威脅他國，卻掩飾不了內心的焦慮與妒忌，不僅焦慮川普不讓習近平談台灣、妒忌日本能自在說出「台灣是珍貴的朋友」，更妒忌台灣能在國際場合堂堂入鏡。

    汪浩強調，當北京還在用戰狼口氣喊「恪守政治文件」，高市早苗與林信義已經談及產業鏈合作、防災、科技與人文交流，台日之間的溫度，正是民主世界的常態。汪浩批評，中國那份那份酸溜溜的抗議稿，只顯得格外寒酸，「因為只有不自信的政權，才會連一張合照都忌妒到發抖」。

