為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文上任黨主席 央視罕見採訪國民黨全代會

    2025/11/01 23:40 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文，今接任黨主席。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文，今接任黨主席。（記者塗建榮攝）

    國民黨今天舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引央視（中國中央電視台）、中國新聞社等媒體罕見前來採訪。

    這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董事長趙少康更大動作舉行記者會指控境外勢力介入選舉應修法。國安局長蔡明彥也證實，國安局已查察掌握TikTok約有1000多部影片在討論國民黨主席選舉，過半定位於境外，傳散逾200則影片。

    鄭麗文曾在政論節目說：「台灣是中國的一部份，（中共）今天圍台，是派治安單位圍台去保護台灣」，片段被中國網友瘋傳。鄭近日也說，有意與中共總書記習近平會面，並稱「九二共識」是兩岸通關密語。引發黨內憂心未來的國民黨路線恐怕會過於「傾中」甚至「親共」。

    而鄭麗文今天全代會就任國民黨主席，確實引起中國官方關切，過去朱立倫時代，未有中國媒體特意採訪國民黨全代會，但鄭麗文上任的全代會吸引包含央視、中國新聞社等中國媒體採訪，實屬罕見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播