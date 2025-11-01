為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    正國會4人全缺席! 林岱樺淚灑造勢舞台：不被暗黑勢力打倒

    2025/11/01 19:47 記者黃佳琳／高雄報導
    立委林岱樺淚灑造勢舞台。（記者黃佳琳攝）

    立委林岱樺淚灑造勢舞台。（記者黃佳琳攝）

    民進黨立委林岱樺涉貪被起訴，但她堅持清白，持意參選高雄市長初選，正國會掌門人林佳龍及其派系大將立委王義川和新北市議員卓冠廷等人，原本發文要到造勢場會相挺，但最後一刻都打退堂鼓，林岱樺今淚灑舞台，再度向鄉親保證自己清清白白，絕不會被暗黑勢力打倒。

    林岱樺今天在岡山舉辦第一場大型造勢活動，主辦單位宣稱，至少有3萬人到場支持；原屬正國會系統的林義川、黃秀芳、陳秀寶、新北市議員兼黨發言人卓冠廷都在邀請名單上，但4人因「諸多考量」，在最後一刻全部決定缺席。

    林岱樺在舞台上向鄉親喊話，自己民調衝到第一名，才會被人攻擊、被人抹黑，被檢調用助理費來追殺、糟蹋，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪污，實在是非常惡質。經過律師仔細比較，前後兩份筆錄不同，檢調就是這麼粗魯、這麼凹蠻，用心計較要讓她的政治生命死亡。

    林岱樺認為，民調拚不過林岱樺，就用謠言來糟蹋查某人，民調拚不過她，就利用檢調來追殺古意人，但是，高雄不是檢調在決定的，高雄不是派系在包山包海，高雄人打不倒、林岱樺打不倒，希望鄉親支持咱自己的女兒，支持咱高雄人，支持林岱樺。

    立委林岱樺在岡山舉辦第一場大型造勢活動。（記者黃佳琳攝）

    立委林岱樺在岡山舉辦第一場大型造勢活動。（記者黃佳琳攝）

    立委林岱樺與6位高市議員在造勢舞台自拍。（記者黃佳琳攝）

    立委林岱樺與6位高市議員在造勢舞台自拍。（記者黃佳琳攝）

    主辦單位宣稱造勢活動逾3萬支持者到場。（記者黃佳琳攝）

    主辦單位宣稱造勢活動逾3萬支持者到場。（記者黃佳琳攝）

