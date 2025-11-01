APEC領袖慶州宣言聚焦AI 林信義：台灣在峰會受關注度提高

我國領袖代表林信義說，台灣在本屆峰會中受關注度提高，也顯示我國對APEC貢獻有成。（記者黃靖媗攝）

今年由南韓主辦的亞太經濟合作會議（APEC）昨天圓滿落幕，發布領袖宣言。宣言提出「建構全球最具活力且互聯互通的區域經濟」、「迎接數位化與人工智慧（AI）轉型」、「攜手應對挑戰」等三大面向，期許加強合作與協調，有效應對全球性挑戰，建構更具韌性的亞太地區。

APEC經濟領袖會今年10月31日到11月1日於南韓慶州和白國際會議中心舉行，「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow）為主題，圍繞三大優先領域「連結」、「創新」、「繁榮」。

今年領袖宣言「慶州宣言」共有25條，內容指出亞太地區正處於關鍵轉捩點，全球貿易體系持續面臨嚴峻挑戰，人工智慧等變革性技術的迅速發展與人口結構變化，正在重塑勞動市場，對APEC成員經濟體帶來深遠影響。

我國領袖代表林信義說，台灣在本屆峰會中，除了大家AI相關的實際解決方案成果受到各經濟體矚目外，還有經濟體領袖馬上向他詢問合作細節，台灣在峰會中受關注度提高，也顯示我國對APEC貢獻有成。

林信義說，我國出席APEC，不僅是參與一項國際經貿的盛會，更是一個讓台灣被世界看見的機會，透過APEC的會議跟許多的雙邊交流，展現了台灣在全球經濟體系當中的貢獻，他也完成了總統交付的三大重要任務。

APEC峰會明年在中國深圳市舉辦，外交部國際組織司司長孫儉元說，APEC核心原則為平等參與，中方已以書面保證能平等參與、與會人員人身安全有保障，我方持續與各經濟體保持聯繫，盼能確實要求中方履行承諾，確保明年大會平順與會、與會人員安全。

