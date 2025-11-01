為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不回應「粉紅超跑」飄帶爭議 黃國昌：記者提問要有新聞專業水準

    2025/11/01 19:09 即時新聞／綜合報導
    立委蘇巧慧恭迎白沙屯媽祖，準備1萬條「粉紅飄帶」和飲水，為香燈腳加油打氣。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧恭迎白沙屯媽祖，準備1萬條「粉紅飄帶」和飲水，為香燈腳加油打氣。（記者翁聿煌攝）

    「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖連續3天在新北土城、板橋舉行祈安賜福贊境。傳出民眾黨主席黃國昌板橋區主任林子宇拿來作圖的圖片，用的飄帶是立委蘇巧慧準備的「粉紅飄帶」。對此，黃國昌今日受訪被問及此事，他不悅地表示，沒必要針對這種事情進行無謂的炒作，他還指，提問應該要有「一定的新聞專業水準」。

    民眾黨主席黃國昌1日參加民眾黨中和區萬聖節活動，接受媒體訪問時，有記者代替《華視》發問指出，今日早上「粉紅超跑」來到新北，但黃國昌板橋區服務處主任林子宇被發現，拿來作圖的圖片中用的飄帶，是蘇巧慧準備的限量「粉紅飄帶」，「覺得這樣合適嗎？」

    對此，黃國昌回應，媒體拿這種事情來提問，「我覺得...我也不曉得該怎麼講，沒有什麼必要針對這種事情進行無謂的炒作吧？」他還點名表示：「提醒一下《華視》喔，自己是公廣集團，相關的提問還是應該要有一定的新聞專業水準。」

    粉專「Mr.柯學先生」將黃國昌受訪影片PO網後，網友紛紛留言表示：「問A答Z」、「根本針對性回答」、「提醒記者們，只能問禿頭啦，他只會回答禿頭跟髮片」、「記者不能反問他為什麼每次都不回答嗎」、「你就最有水準」、「好大的官威」。

    民眾黨主席黃國昌受訪。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌受訪。（記者翁聿煌攝）

