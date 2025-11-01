若未解決「相對貧窮化」 吳介民：民進黨2028失去政權就在眼前

辜寬敏基金會「台灣下一步：覺醒x記憶x行動」-「世代接力，公民力量再集結」論壇1日舉行，右起台灣安保協會副秘書長何澄輝、立委沈伯洋及中研院社會所特聘研究員吳介民。（記者叢昌瑾攝）

辜寬敏基金會今天在集思北科大會議中心舉辦「世代接力．公民力量再集結」論壇。中央研究院社會學所研究員吳介民表示，半導體、台積電越好，台灣就有一群人相對更貧窮、更討厭民進黨；他認為，一般老百姓在抗中之前，必須溫飽、獲得基本需求，若未解決「相對貧窮化」的問題，民進黨2028失去政權就在眼前。

論壇首場以「公民力量來續攤：後大罷免時代的國會監督與民主鞏固」為題，由立委范雲、經民連召集人賴中強及辜寬敏基金會執行長楊宗澧進行演說；第二場「別再說等邊三角形：印太地緣政治與台灣新戰略」，則邀請立委沈伯洋、中研院社會所特聘研究員吳介民與台灣安保協會副秘書長何澄輝共同與談。與會者會前高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等標語，聲援近日遭中國立案偵查的沈伯洋。

請繼續往下閱讀...

吳介民在演講中提出「脫中入北」的框架，並以跨時期數據佐證，台灣對中國的投資與貿易已經完成一個長達30年的大週期，正在結構性地轉向以美國、日本、歐洲為主的「全球北方」，這不僅是經濟的轉向，更標誌著台灣在全球體系中的地位正從「半邊陲」歷史性地提升至「核心國家」。

吳介民在問答環節進一步討論矽盾議題，他說，美國人很討厭台灣人說「矽盾」，矽盾的本質不是台灣擁有某個東西可以當「盾」用，而是全球半導體工業鏈複雜的相互依賴，台灣獨占高階製造，卡了一個重要節點；而日本的光阻、荷蘭的艾司摩爾光刻機也是在產業鏈的「鎖喉點」，但卻未被視為危險，其關鍵差異在於，台灣位處在抗中的最前線。

台積電海外擴張是國力延伸、內部減壓

針對台積電赴美設廠引發的疑慮，吳介民則持正面看法，但認為前提是速度不能太快，以及研發總部必須留在新竹。他認為，台積電作為台灣首家真正的全球頂尖的跨國企業，其海外擴張是國力的延伸，不僅能有效利用全球資源，更能為台灣內部面臨的土地、電力、水資源及人才短缺等問題「減壓」。

「半導體、台積電越好，台灣就有一群人相對更貧窮、更討厭民進黨。」吳介民提醒，他們就是民粹主義跟「某某黨」的溫床，作為執政者應研究並注意，為什麼半導體、台積電這麼好，所有園區的工程師卻這麼討厭民進黨、支持民眾黨。

吳介民認為，這些問題不解決，對一般老百姓來說，會因為「相對貧窮化」對民進黨體制建制化產生不滿，如果不解決，民進黨2028可能失去政權，他們當然要抗中，但前提是要溫飽、獲得基本的需求，「民進黨一定要痛下決心做好這件事，不然2028失去政權就在眼前。」

辜寬敏基金會舉辦「世代接力．公民力量再集結」論壇，與會民眾會前高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等簡易手舉牌，聲援近日遭中國立案偵查的沈伯洋。（記者李文馨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法