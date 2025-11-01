吳音寧接台肥董座遭在野圍攻 她力挺：改革的人是體制最想排除的

吳音寧將接任台肥董事長。（資料照）

台肥公司10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替李孫榮；這項人事安排掀起在野黨群起砲轟。對此，民進黨北市議員林亮君今（1）日說，誰真正為農民、消費者著想，不必多言，更直言，「做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象。」

林亮君在臉書粉專發文說，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺，「從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、惡毒的批評如影隨形。」國民黨過去指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜，送到社福團體，而檢方結案不起訴，認定購買殘貨蔬果是為照顧農民；議員陳重文爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。

「那為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？」林亮君解釋，「台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。」而與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，「大家可能只記得議場言辭交鋒的金句，但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象是砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。」

林亮君重申，吳音寧上任後，將獎金制度化、比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待，也成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心，甚至還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

「誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。」林亮君強調，「做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量。」「誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定，但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價。」

