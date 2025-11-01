中國法律戰為侵台創造法理 外交部祭「台灣主權新論述」反擊

台灣新世紀文教基金會1日在台北圓山大飯店舉辦28週年感恩募款餐會。（記者叢昌瑾攝）

台灣新世紀文教基金會今（1日）舉辦28週年感恩募款餐會，外交部政務次長陳明祺致詞指出，近年來中國對台灣進行「法律戰」，目的在於體現一中原則，並將曲解聯合國大會2758號決議作為其武器之一，試圖將台灣問題「內政化」，為未來侵犯台灣創造法理的基礎。

為因應中國的惡意威脅，陳明祺說，外交部與學者專家召開多次會議，確立一套以台灣為主體的主權論述，外交部長林佳龍今年7月7日出席「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」時首度提出，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代了《開羅宣言》、《波茨坦公告》等政治聲明，該合約並未將台灣交給中華民國，中華人民共和國也從未統治過台灣。

陳明祺表示，台灣自1980年代中期推動政治自由化與民主化轉型，並於1996年完成首次總統直選，歷經3次政黨替換。如今中華民國政府的行政、立法代表皆由台灣人民選舉產生，從此成為有效組織，並對外代表台灣的唯一，也確立中華民國台灣跟中華人民共和國存在的現狀，這是一個客觀的事實。

「現在的台灣已經是世界的台灣！」陳明祺盤點，各國和國際組織相繼表態，顯示國際對2758號決議文的理解已逐漸趨於正確，明白該決議文並未提及台灣，更沒有排除台灣的國際參與。台灣做為一個民主國家，是國際社會的良善力量，也是全球抵禦威權勢力擴張的前沿，未來將與理念相近國家攜手捍衛自由、民主的價值，守護區域的和平、安全與繁榮的現狀。

國際法學者、台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志則透過預錄影片表示，台灣是一個正在成長的國家，台灣人民長期以來將吃苦當作吃補，不僅克服了惡劣的歷史環境，創造台灣經濟奇蹟、促進全球科技發展，更爭取了民主自由的普世價值，落實人權理念，並使人民自發的目標得到肯定，「身為台灣人，這是我們的光榮與驕傲。」

陳隆志觀察，國際社會已認清台灣存在的重要性，近年來美國、日本、英國、澳洲等主要民主國家，強烈表態關注台海和平穩定，拒絕接受一中原則，並勇敢指出「台灣不是中國的一部分，台灣跟中國是兩個互不隸屬的國家的事實」。陳強調，台灣問題不是中國內政問題，台海安全是全世界關切的重要事項，國際民主社會選擇與台灣站在一起，合力對抗來自中國的威脅，是共同的價值觀，也符合共同利益。

外交部政務次長陳明祺指出，中國近年對台灣進行「法律戰」，為未來侵犯台灣創造法理的基礎。（記者陳政宇攝）

