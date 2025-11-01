為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    APEC今落幕 林信義與十多國代表會談、和美財長暢聊40分鐘

    2025/11/01 17:29 特派記者黃靖媗／慶州報導
    我國APEC領袖代表林信義說明，在本屆APEC期間，他大約與十幾個國家進行雙邊會談，且與美國財政部長貝森特對談約40分鐘。（記者黃靖媗攝）

    我國APEC領袖代表林信義說明，在本屆APEC期間，他大約與十幾個國家進行雙邊會談，且與美國財政部長貝森特對談約40分鐘。（記者黃靖媗攝）

    2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今日落幕，我國領袖代表林信義今日說明，在本屆APEC期間，他大約與十幾個國家雙邊會談，並與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對談約40分鐘。

    APEC台灣代表團今日舉辦「領袖代表國際記者會」，由領袖代表林信義回答媒體提問。

    林信義表示，本屆APEC他參與的雙邊會談數量約有十幾個國家，期待與其他經濟體都有會談機會；由於雙邊會談定義、形式廣泛，可能是站著談、坐著談，或晚餐時段談等，他難以算出具體雙邊對談國家的數量。

    談及與美國財政部長貝森特的雙邊對談，林信義透露，他與貝森特聊了約40分鐘，內容涵蓋科技合作、供應鏈安全等，他也向貝森特說明目前台灣的各項進度、想法等，貝森特耐心傾聽，且對台灣如何建立半導體聚落很有興趣、特別關注，貝森特還會向他追問「我再跟你確認一下」。

    至於與貝森特對談內容是否涉及關稅？林信義並未回答。

    另外國科會主委吳誠文與美國國務卿魯比歐這次也有會面。吳誠文說明，他們正好在APEC部長會議（AMM）歡迎晚宴有機會見面，聊了一下，基於雙邊互信默契，能公開的內容都已發佈。

    APEC台灣代表團今日上午說明，吳誠文與魯比歐深入交流議題涵蓋科技政策與人工智慧（AI）等。

    吳誠文認為，這種非常友善的溝通對雙邊未來發展都很正面，目前台美在建立半導體供應鏈的合作、共同發展經濟、發展人民相互交流等領域有聊到都是正面的。

