黃秀芳成立競辦王義川站台 聽到「偷跑」忍不住偷笑

立委黃秀芳被問及對手質疑設競辦是「偷跑」，她瞪大雙眼露出會心一笑的表情，王義川嘴角也上揚。（記者張聰秋攝）

民進黨正國會的彰化縣立委黃秀芳，爭取提名參選明年縣長選舉，今（1日）在彰化市成立競選辦公室，立委王義川特別帶了一群正國會民代站台。他說，這次彰化縣長提名沒有初選，叫徵召，若協調未成，就會打電話做民調，民調不是選這4人誰比較好，是直接跟對手比，接到民調請大家全力支持黃秀芳。

原本王義川預定今晚前往高雄，出席同屬正國會、爭取高雄市長提名的立委林岱樺造勢晚會，但因林岱樺涉官司引發輿論壓力，臨時取消行程。不過，他白天仍南下彰化，為黃秀芳站台。

王義川上台前，黃秀芳先接受媒體聯訪。當被問及對彰化市長林世賢批評成立競選辦公室是「偷跑、搶跑」的看法時，站在一旁的王義川忍不住偷笑，黃秀芳也瞪大眼露出會心的表情，反駁「這不是偷跑！」。

黃秀芳說，每一位想參選縣長、議員或其他公職的人，都希望能早點準備、爭取更多民眾的幫忙，她的原服務處空間有限，無法容納太多鄉親與幹部，所以才另外找了地方，方便大家聚集討論、協助籌備。相信大家都是在既有規範內準備，把初選當大選來打，目標是贏得人民支持。

王義川致詞強調，這次叫徵召不是初選，但因想選的人要民調，若接到電話民調，請支持黃秀芳，正國會全力做黃秀芳的後盾。上次2022年縣長選舉，黃秀芳選前3、4個月才起跑，面對尋求連任的縣長難以全面布局，甚至南彰化都來不及跑遍；這次距離投票日（明年11月28日）還有一年多時間，她提早投入基層，準備更充足，請大家支持。

立委王義川（中）帶了一群正國會民代，為黃秀芳成立競辦站台打氣。（記者張聰秋攝）

