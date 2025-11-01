國民黨成功高中全代會「留下大禮」！學生爆菸蒂、垃圾亂扔

全代會結束後，有學生下午巡視成功高中校園，發現遭亂扔的菸蒂及文宣品、便當等。（網友授權使用）

國民黨今（1日）在台北市立成功高中召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率全體第22屆黨代表宣誓就職。然而，全代會結束後，有學生下午巡視校園，發現遭亂扔的菸蒂，還發現中央委員候選人文宣及便當垃圾，他諷刺表示，這是「留給成功高中的禮物」。

一名成功高中畢業生，今日在Threads上發文並附上照片指出，早上看到全代會新聞，於是回成功高中晃晃，結果在盆栽中發現「兩杯菸蒂」，另外在菜園、飲水機底下，各發現一支菸蒂，還有文宣品扇子、水瓶等垃圾，他也諷刺這是「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」。

請繼續往下閱讀...

文章PO出後引發網友關注，有網友PO出與會人員在場抽菸的照片，其他網友紛紛留言表示：「在學校裡面抽菸違反菸害防制法！」、「沒水準沒良心的國民黨到處製造垃圾」、「那個趴在立院會議室門縫，抓抽菸的徐巧芯呢？」、「這群人為什麼可以在校園內抽菸呢？」、「爛透了，校園內明明禁菸還吸菸，結果還把垃圾隨地亂丟」。

原PO也持續更新，表示繞了學校一圈，還發現8張文宣，一個被踢爛的便當。他貼出告示表示，成功高中周邊行人道禁止吸菸，違者要罰2000到1萬元，然而現在不只是在人行道，而是直接在學校裡吸菸，他已經把文宣都撿完丟棄，但也好奇「全代會的菸蒂會留在學校到什麼時候？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法