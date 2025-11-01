成立林俊憲競選台南市長後援會 國策顧問張田黨動員500人造勢

總統府國策顧問張田黨（中）表態支持立委林俊憲競選台南市長。（記者楊金城攝）

總統府國策顧問張田黨表態了，今天（1日）中午在台南白河成立林俊憲競選台南市長後援會，發動500人造勢。林俊憲感謝張田黨動員力挺支持，他開出社福支票當場承諾照顧老人、小孩、年輕人，「未來我當市長顧大家，你們大家明年1月12、13日幫他顧民進黨台南市長初選的民調電話」，贏得市長初選提名，有信心在下屆市長選舉勝選。

張田黨是民進黨創黨黨員，當年輔選陳唐山贏得台南縣長，開啟台南長期綠營執政，也創辦蓮心園社福基金會耕耘地方社福照顧弱勢和身障，2016年號召籌組蔡英文全國廣播業後援會，幫助民進黨重返執政。

張田黨說，台南從藍天變綠地後長期執政，是因為歷任縣長、市長執政獲得鄉親肯定，這個榮譽不能在下屆台南市長選舉被打破，林俊憲年輕、骨力有執行力、完整市政藍圖、重視溪北發展，因此在民進黨市長初選前正式表態支持林俊憲，在溪北大新營區成立林俊憲競選台南市長後援會傾力相挺。

林俊憲指出，感謝張田黨和鄉親的信任與支持，對他是很深刻的鼓舞，一定全力以赴贏得黨內市長初選和大選，接棒傳承清廉勤政的榮耀，讓台南成為最幸福的好所在。

林俊憲承諾說，溪北重大建設，鄉親不用煩惱，他一定能從總統賴清德爭取最多資源，像嘉義太保到新營高鐵橋下道路開闢、溪北科技廊帶開發。他更開出社福政見，包括65歲以上老人不排富免繳健保費、敬老卡每月500元交通費、重陽敬老金2000元、免費帶狀疱疹疫苗、增加關懷據點共餐地點、婦女生育獎勵4萬元、產檢交通費7500元、政府各項保險的生育獎勵金10萬、所得稅62萬以下免稅，強調對老人、小孩、年輕人的照顧，創造在地工作機會，讓年輕族群能回鄉工作安居樂業。

立委林俊憲（中）爭取民進黨下屆台南市長初選提名，開出許多社福政見。（記者楊金城攝）

總統府國策顧問張田黨在台南白河成立林俊憲競選台南市長後援會，發動500人造勢。（記者楊金城攝）

