「朕沒給的你不能要」！逾65歲老人免健保費 議員胡仁順批花蓮縣府皇帝心態

民進黨花蓮縣議員胡仁順說，同黨議員林則葹3年前就建議縣府擴大編列健保免費補助，卻遭縣長徐榛蔚各種冷嘲熱諷，3年後選在救災不力、民調大跌時宣布要發，時間很會算！（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府上月27日搶先公布，明年1月1日65歲以上長輩免交健保費，但議會尚未通過預算，包括議長等多位議員輪番發文砲轟縣府。民進黨議員胡仁順說，民進黨議員林則葹3年前剛當選時曾要求編列，卻被縣長徐榛蔚屢次冷嘲熱諷「叫民進黨中央編啊」，現在卻變成自己政績，痛批縣府是皇帝心態「朕沒給的你不能要」！

胡仁順說，3年前林則葹還是新科縣議員，第一次質詢就是問花蓮縣長徐榛蔚能否在總預算納入擴大健保費補助免費範圍，從85歲以上擴大至65歲以上，還不只一次質詢，不斷追進度，但徐榛蔚一次次回「做不到」、「沒有錢」、「叫你們民進黨中央編啊！」、「要多花6億」屢次打回票，語氣明顯嘲諷、不屑，就是不願意編列。

他說，113年度花蓮縣政府剩餘款將近18億，縣府每次都說增加這項補助要花6億元，「是編不出來，還是不想編」？結果看預算書發現，實際只要花4.6億元，預算還沒過關，在縣府馬太鞍救災被罵翻的時刻，縣長徐榛蔚上月27日搶發公告，馬上收穫「縣長好棒棒」呼聲。

胡仁順說，縣府明顯就是皇帝心態「朕沒給你不能要」，他現在要求花蓮縣民普發現金也一樣，縣府永遠都說沒錢、「傅友友議員」還說會違法，那縣府去年發5千元又是什麼？他說，呼籲縣府趕快把115年總預算補充編列後重新送到議會，不要故意拖，他也特別致謝林則葹議員「辛苦了」。

民進黨花蓮縣議員胡仁順說，3年前同黨議員林則葹新當選第一次質詢，就提出65歲以上長輩免交健保費，縣府一拖再拖，拖到變成自己的「政績」。（胡仁順提供）

