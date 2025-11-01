賴清德接見美國北卡州長 盼在這些領域與台灣「強強聯手」

賴清德總統接見美國北卡羅萊納州州長史坦訪問團（總統府提供）

賴清德總統昨日（10/31）接見「美國北卡羅萊納州州長史坦（Josh Stein）訪問團」，感謝史坦州長來訪展現對台灣的重視與情誼，並盼未來持續在經貿關係、生技醫療、電動車、人工智慧等領域與北卡州強化合作，在雙方共同努力下達成互利雙贏的成果。隨後，史坦州長說，訪團此行目標為經貿交流。北卡州的經濟發展與台灣的「五大信賴產業」高度契合，期待雙方持續深化經貿往來，讓穩固的經貿關係最終轉化為深厚的文化連結，讓人民關係更緊密，共同創造美好的未來。

史坦並指出，北卡州今年被評選為全美最適合經商的州，這是過去4年以來的第3次；同時也是全美人口成長速度第3快的州。北卡州擁有全美最大科學園區「三角科學園區」，電力、土地、建設、勞動、稅務等營運成本相對較低，地理位置優越、基礎建設完善、生活品質優良，在在都是北卡州的優勢。他還強調，北卡州最重要的資產是優秀的人才，州內擁有優秀的大學與社區學院，培育包括生命科學、資訊科技、半導體、人工智慧、航太、汽車、先進製造、金融及農業等關鍵領域產業所需的人才。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，首先歡迎史坦州長上任後的第一年就率團訪問台灣，這是北卡羅萊納州的州長睽違25年後再次來訪。他說，台灣與北卡州締結姊妹關係已超過40年，近10多年來，多家台灣企業陸續前往北卡州投資，持續加深雙邊的經貿合作。

總統指出，北卡州的經濟表現非常亮眼，不僅擁有高素質的人力與友善的投資環境，也有全美最大的研究型科學園區—「三角科學園區」（Research Triangle Park, RTP），匯聚許多產官學研人才及資源，目前以資訊科技、汽車製造、以及生醫製藥為主要產業，而這些領域也是台灣的強項產業。

他進一步談到，台灣的電動車與半導體業者分別在前年和今年參加「選擇美國投資高峰會」，分團前往北卡州考察投資環境，發掘雙方合作的機會。相信只要台灣和北卡州強強聯手，在生技醫療、電動車、人工智慧等領域深化合作，一定能為台美的經貿交流以及人類未來的福祉做出重大的貢獻。

賴清德並感謝北卡州議會連續5年通過友台聲明，不僅支持台灣的國際參與，也支持洽簽「台美雙邊貿易協定」。

賴總統提到，近期美國關稅政策雖然為世界經貿秩序帶來挑戰，但也為台美經貿合作創造新的契機，台灣將持續深化與美國的經貿關係，並期盼在雙方共同努力下，對等關稅談判能儘快達成互利雙贏的結果。

賴清德總統接見美國北卡羅萊納州州長史坦訪問團（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法