APEC領袖大合照》習近平忙與黃循財互動 菲總統拍肩與林信義寒暄

林信義在合影前較晚入場，入場時習近平已經站定，正轉身與黃循財握手、交流。（APEC台灣媒體團提供）

2025亞太經濟合作會議（APEC）今日落幕，中午舉行各經濟領袖代表團體合照。我國領袖代表林信義站位於後排最右邊，有與中國國家主席習近平擦肩而過，但未交流，習近平正與新加坡總理黃循財熱烈交流。

各國元首在大合照時皆披上玉色披肩。合照正中間為主辦國南韓總統李在明，兩側分別是明年主辦國中國國家主席習近平、印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），美國代表、財長貝森特（Scott Bessent）則站在普拉伯沃與日本首相高市早苗後方。

我國代表林信義站位為後排最右側，與墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）比鄰，前方分別為紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

林信義在合影前較晚入場，入場時習近平已經站定，正轉身與黃循財握手、交流，他便直接從習、黃兩人前經過，未與兩人互動；合影結束後，林信義與斜前方的馬來西亞首相安華握手致意，在小馬可仕主動拍了拍林信義的肩膀後，林隨即轉身與小馬可仕互動，最後，林信義也與李在明握手致意。

菲律賓總統小馬可仕主動拍了拍林信義的肩膀後，林隨即轉身與小馬可仕互動。（APEC台灣媒體團提供）

