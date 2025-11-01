為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文喊「2026新北市長一定要有國民黨人選」黃國昌回應了

    2025/11/01 16:24 記者翁聿煌／新北報導
    民眾黨主席黃國昌受訪。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌受訪。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨主席黃國昌1日參加民眾黨中和區萬聖節活動，他受訪時表示，尚未接到國民黨新任主席鄭麗文邀約見面，他覺得鄭麗文新上任不用急，他期待屆時與鄭麗文能夠見面，對於與其他政黨交換對聯合政府方向的討論隨時都歡迎，民眾黨和國民黨在國會中的溝通與運作相當順暢，他在院會裡一直有在與總召傅崐萁、幹事長羅智強交換推動法案的意見。

    被問到菱傳媒社長發給讀者一封信告別的看法，黃國昌說他沒看信，但事情很簡單，「錢燒完了、就收起來」，大股東台鋼好像也有投資鏡電視，鏡電視虧損的狀況好像也很嚴重，他聽說台鋼也不會繼續把錢投進這個無底洞，更酸「鏡電視的財報應該比菱傳媒更慘吧！」

    媒體也問黃國昌，先前曾說對於參選2026新北市長，希望有公開、公平的機制，怎麼看鄭麗文說新北市一定要有國民黨的人選，鄭麗文希望由國民黨候選人選新北無可厚非，但是他相信，絕大多數民眾都希望不要再讓民進黨繼續獨裁下去，民眾黨對政黨合作有最大的善意和誠意，他從來也沒說過什麼地方、一定要非誰選不可，所以透過公平公開的程序找出最好的人選，最符合市民的期待和支持。

    有媒體代華視提問，白沙屯媽祖正在新北市遶境，被發現民眾黨板橋區服務處人員用的飄帶是民進黨市黨部主委蘇巧慧所發，黃國昌則表示這沒什麼好回應的，提醒華視身為公廣集團，相關提問還是應有一定的專業水準。

