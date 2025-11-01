APEC領袖合照 林信義習近平全程零互動

2025亞太經濟合作（APEC）會議今天落幕，各國領袖大合照，東道主韓國總統李在明站第一排正中間，他的左邊是下屆主辦國中國國家主席習近平，台灣領袖代表林信義則是第2排最右側。（APEC台灣代表團提供）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）將落幕，參與峰會的各國領袖今天中午大合照，過程中，台灣領袖代表林信義和東道主韓國總統等領袖握手致意或短暫交流，但和中國國家主席習近平全程零互動。

今年APEC由韓國主辦，領袖峰會地點位於韓國慶州，各國領袖在會議最後一天，披上主辦國準備的玉色披肩，進行大合照。

根據韓國總統府發言人室說明，「玉色」是一種親切熟悉的顏色，出現在韓國歌曲「鞦韆」的歌詞中「細麻布玉色裙」，玉色在傳統上象徵復甦、成長與和平，是一種高貴的色彩。

主辦國韓國總統李在明站在第一排正中間，左邊是明年主辦國中國領導人習近平，右邊分別是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、日本首相高市早苗；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則站在普拉伯沃和日本首相高市早苗的後方。

林信義合影位置位於第二排最右側，緊鄰著墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard），前方則是紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、菲律賓總統小馬可仕。

合影前，林信義先與身旁的厄伯拉特握手寒暄，合影過後，林信義主動傾身與斜前方的馬來西亞首相安華握手，隨後小馬可仕主動與林信義握手致意，林信義也輕拍小馬可仕手臂，兩人邊走邊聊，離開會場。

林信義走至韓國總統李在明身邊時，駐足停留，與李在明握手致意，隨後走出會場。

習近平這次合影位置站在李在明左邊，林信義入場時，習近平已經就定位，兩人並未交流，全程無互動。

