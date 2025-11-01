為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北議員張維倩怒指在父親張瑞山告別式場失態 張嘉玲道歉

    2025/11/01 15:50 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員張維倩斥同黨議員在其父張瑞山告別式場失態。 （摘自張維倩臉書）

    新北市議員張維倩斥同黨議員在其父張瑞山告別式場失態。 （摘自張維倩臉書）

    新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山上月30日在板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、前行政院長蘇貞昌等民進黨重量級人士均到場致祭，並覆蓋黨旗以示尊崇，張維倩事後斥責同黨議員張嘉玲到場「假公祭、真作秀」，帶著一堆助理堵在告別式出入口，對喪家不尊重；張嘉玲在臉書致歉，表示其「衷心出於善意，在外協助招呼長者及前來悼念的先進，表達哀悼與敬意」，對於自己造成喪家不適，深表歉意。

    張維倩說，很多人都在臉書上、私訊問她，爸爸告別式會場上是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來，她本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，是張瑞山老議員的人生畢業典禮，不能忍氣吞聲，「我們很難過，也很憤怒」，是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為，為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場，誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表。

    張維倩指出，告別式裡，賴總統、蘇院長、秘書長、立委都來致意，長官親友和家人哭成一片，在這樣的悲傷裡，張嘉玲早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時，對著來賓一一握手、招呼、寒暄。

    張維倩說，對方沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，做人，真有這樣的道理嗎？什麼時候政治人物可以如此沒有底線？要求張嘉玲出來面對。

    張嘉玲在臉書回應，悼念民主前輩，心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念的先進，表達哀悼與敬意，對於造成喪家的不適，謹此深表歉意。

    新北市議員張維倩斥同黨議員在其父張瑞山告別式場失態。 （摘自張維倩臉書）

    新北市議員張維倩斥同黨議員在其父張瑞山告別式場失態。 （摘自張維倩臉書）

