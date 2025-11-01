為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮縣府搶先公告65歲免繳健保費！張峻批：預算未過就是空頭支票

    2025/11/01 15:21 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣議會議長張峻批評，縣府急著在預算沒有通過前，急著公布健保費65歲免繳費，是要挾民意要脅議會。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議會議長張峻批評，縣府急著在預算沒有通過前，急著公布健保費65歲免繳費，是要挾民意要脅議會。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣政府明年預算因沒有列入0923馬太鞍洪災重建經費，花蓮縣議會昨定期大會開議，議長要求縣府重新編列再送議會。但縣府卻搶先在上月27日發公告「65歲老人健保費明年1月起免繳」。議長張峻怒批，沒有審查通過前縣府就急著公布新政，質疑縣府急著開空頭支票是為了重施故技，意圖誤導民眾「縣議會阻擋預算」，心態可議。

    張峻表示，縣議會議會程序會要求縣府115年度總預算應補充內容，重新編列後送12月的花蓮縣議會臨時大會審查，一是要求預算書詳列各鄉鎮市公所增加的統籌分配款，二是請縣府補列0923馬太鞍溪堰塞湖災後的復原重建經費，結果在預算還沒通過前，縣政府卻急著發出「老人健保補助公告」。

    張峻批，縣府要替長輩謀福利很好，但實際上只是空頭支票，預算還沒過根本無法執行！他最擔心的就是「縣府又要故技重施」！到時候轉頭就跟民眾說「議會沒通過預算，所以沒有補助」，藉此操弄民意、造成社會對立。

    「這一次我們不會妥協」！張峻呼籲，請鄉親朋友們幫忙轉告家人與朋友，在議會尚未通過預算以前，任何縣府的補助公告都只是紙上談兵。

    事實上昨天在花蓮縣議會20屆定期會一讀會，國民黨議員林玉芬不清楚狀況，直說「沒看到總預算書？明年包括健保費會有重大改變」，得知程序委員會結論後，她認為災難至今只有一個多月，建議總預算先過關，後續堰塞湖重建經費再以追加預算辦理。

    議長張峻總再次強調，並非退回縣府預算，只是希望縣府應補充編列的部分，包括明年度統籌分配稅花蓮增加148億元，以及計劃型、一般型補助款到底落實在哪些科目？還有馬太鞍堰塞湖洪災重建經費也請縣府補充編列總預算書，本來就應詳列總預算書內，強調不會影響明年預算。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播