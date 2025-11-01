花蓮縣府搶先公告65歲免繳健保費！張峻批：預算未過就是空頭支票

花蓮縣議會議長張峻批評，縣府急著在預算沒有通過前，急著公布健保費65歲免繳費，是要挾民意要脅議會。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府明年預算因沒有列入0923馬太鞍洪災重建經費，花蓮縣議會昨定期大會開議，議長要求縣府重新編列再送議會。但縣府卻搶先在上月27日發公告「65歲老人健保費明年1月起免繳」。議長張峻怒批，沒有審查通過前縣府就急著公布新政，質疑縣府急著開空頭支票是為了重施故技，意圖誤導民眾「縣議會阻擋預算」，心態可議。

張峻表示，縣議會議會程序會要求縣府115年度總預算應補充內容，重新編列後送12月的花蓮縣議會臨時大會審查，一是要求預算書詳列各鄉鎮市公所增加的統籌分配款，二是請縣府補列0923馬太鞍溪堰塞湖災後的復原重建經費，結果在預算還沒通過前，縣政府卻急著發出「老人健保補助公告」。

張峻批，縣府要替長輩謀福利很好，但實際上只是空頭支票，預算還沒過根本無法執行！他最擔心的就是「縣府又要故技重施」！到時候轉頭就跟民眾說「議會沒通過預算，所以沒有補助」，藉此操弄民意、造成社會對立。

「這一次我們不會妥協」！張峻呼籲，請鄉親朋友們幫忙轉告家人與朋友，在議會尚未通過預算以前，任何縣府的補助公告都只是紙上談兵。

事實上昨天在花蓮縣議會20屆定期會一讀會，國民黨議員林玉芬不清楚狀況，直說「沒看到總預算書？明年包括健保費會有重大改變」，得知程序委員會結論後，她認為災難至今只有一個多月，建議總預算先過關，後續堰塞湖重建經費再以追加預算辦理。

議長張峻總再次強調，並非退回縣府預算，只是希望縣府應補充編列的部分，包括明年度統籌分配稅花蓮增加148億元，以及計劃型、一般型補助款到底落實在哪些科目？還有馬太鞍堰塞湖洪災重建經費也請縣府補充編列總預算書，本來就應詳列總預算書內，強調不會影響明年預算。

