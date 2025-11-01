為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「普廷非獨裁者」 王美琇：國民黨宣示與獨裁國家站在一起

    2025/11/01 14:56 記者李文馨／台北報導
    辜寬敏基金會「台灣下一步：覺醒x記憶x行動」-「世代接力，公民力量再集結」論壇1日舉行，董事長王美琇於開幕式中致詞。（記者叢昌瑾攝）

    辜寬敏基金會「台灣下一步：覺醒x記憶x行動」-「世代接力，公民力量再集結」論壇1日舉行，董事長王美琇於開幕式中致詞。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，而是民選領袖，引發譁然。辜寬敏基金會董事長王美琇今天表示，照鄭的邏輯，希特勒也不是獨裁者，但全世界沒有忘記希特勒殺了600萬的猶太人；她認為，鄭的發言就是向全世界宣告，「中國國民黨跟獨裁國家站在一起，中國國民黨就是不折不扣的威權政黨。」

    辜寬敏基金會今天在集思北科大會議中心舉辦「世代接力．公民力量再集結」論壇，邀請立委、學者、專家與會討論「公民力量來續攤：後大罷免時代的國會監督與民主鞏固」、「別再說等邊三角形：印太地緣政治與台灣新戰略」兩大議題。

    對於鄭麗文論述，王美琇在論壇上致詞時表示，照鄭的邏輯，希特勒也不是獨裁者，因為他也是民主選舉出來的，但全世界都沒有忘記，希特勒殺了600萬的猶太人。她說，鄭麗文的這番發言，就是正式向全世界宣告，「中國國民黨已經跟獨裁國家站在一起，中國國民黨就是不折不扣的威權政黨。」

    王美琇說，國民黨到現在都還沒有誠懇的為他們在戒嚴時期所做的一切骯髒事向社會道歉，他們只是披著民主的外衣，利用民主反民主，該政黨的威權本色從來沒有改變。除了這個黨主席，再來就是中國國民黨，他們已經構成台灣內部最大的民主危機。

    兩個「中國黨」裡應外合、狼狽為奸

    她也提到，台灣未來這兩年非常關鍵，也是台灣非常危急的時刻，中國共產黨現在知道他可以利用中國國民黨來裂解台灣，而中國國民黨也想要利用中國的力量進行奪權，這兩個「中國黨」現在是裡應外合、狼狽為奸，台灣未來的兩年非常的危險，她深刻的期待，每一個人都可以成為民主戰士。

